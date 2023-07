“Suprématie du SYNPAP sur le SYNPICS à la radiotélévision sénégalaise : la rançon d'un syndicalisme objectif, inclusif et responsable” (Par Atab Diémé)

" Dieu soit loué. nous avons vécu une journée historique à la RTS avec la victoire du nouveau syndicat SYNPAP qui a écrasé l'intersyndicale SYNPICS-CNTS. Ces derniers ont régné en maîtres à la RTS pendant 40 ans terrorisant les directeurs généraux et les hauts responsables dans leur quête d'intérêts personnels". C'est en ces termes qu'un agent de la RTS à commenté la suprématie du SYNPAP sur le SYNPICS. Ce qu'il a dû oublier de rappeler, sans doute pour ne pas remuer le couteau dans la plaie ou assombrir la postérité, c'est que parmi tous les directeurs généraux qui se sont succédé à la RTS, Racine Talla est celui qui a payé le plus lourd tribut du terrorisme syndical. Il a certainement pardonné de par son esprit de dépassement et de grandeur. Il ne saurait toutefois oublier, alors pas de sitôt, l'impact des armes non conventionnelles dont ses pourfendeurs ont fait usage pour le déstabiliser.





Tout y est passé pour faire souffrir le martyre au Dg de la Rts. Occasion que ces contempteurs ne cessaient de saisir pour le clouer davantage au pilori avec une mesquinerie effroyable. Nombre d’entre eux sont des relais de l’opposition radicale . Leurs pages Facebook leur ont servi d’exutoire pour sortir leur venin et parfois insulter le Président de la République.





Même certains confrères éprouvaient un plaisir mesquin à s'en mêler par pure jalousie de son poste de Dg dont ils ont une perception mercantiliste et prébendière. Des activistes foncièrement partisans de l'opposition radicale ont, en un moment, pris le parti d'entrer dans la danse endiablée pour tenter de le réduire à sa plus simple expression. Diantre! Dieu sait qu'il s'est battu afin de créer les conditions optimales de réussite dans le travail pour les agents de la Rts. Faudrait-il rappeler que c'est sous sa direction éclairée que l'on a noté :





- En 2014, la revalorisation des salaires de 25% et le recrutement de bénévoles , vieux stagiaires, producteurs extérieurs et contractuels désespérés ;





- le renouvellement des équipements audiovisuels avec digitalisation intégrale;





- la migration en HD de la Rts1, la création de trois stations de télévision régionale et trois stations de radio de régionale à Sédhiou , Kaffrine et Kédougou;





- le renforcement du parc automobile qui n’existait que de nom. Des acquisitions de véhicules neufs , de cars de production , de transmission et d’énergie uniques en leur genre dans la sous- région





- l’acquisition des terrains à usage d’habitation à Diamniadio et Mbour4 pour plus de 600 agents;





- la réhabilitation du bâtiment du triangle sud et la construction d’un immeuble , une Tour R+10 avec des équipements de dernière génération ;





-la possibilité de déploiement dès la Rts pour des couvertures en direct partout au Sénégal et en Afrique.





Il n'est plus aveugle que celui qui nie le soleil en plein jour. Des agents responsables , ont pris sur eux la responsabilité de mettre fin à cette dictature syndicale pour protéger le service public de l’audiovisuel . Patiemment , obstinément ils ont fini par se constituer en syndicat en ralliant les agents des régions et Dakar autour des idéaux de paix sociale , de revendications et raisonnables et responsables. Pour faire du syndicalisme responsable et fécond, il n'est pas besoin de faire dans les débats oiseaux de bas étage ou la violence verbale. Une véritable leçon de respect et de considération aux responsables de l’entreprise administrée aux dirigeants du défunt syndicat du Synpics dans la courtoisie et la légalité.





A la lumière de ce qui précède, on peut affirmer et sans aucun risque de se tromper que ce qui s'est passé à la RTS le lundi 24 juillet dernier est plus qu'une victoire. C'est un triomphe du vrai sur le faux, de la lumière sur la pénombre du positif sur le négatif de la vérité sur le mensonge et celui de la Responsabilité inclusive sur la manipulation intéressée. C'est aussi le triomphe de Racine Talla qui, convaincu de la noblesse des causes qu'il défendait avec bec et ongles à su faire preuve de ténacité et de générosité pour faire face. Tout compte fait, il n'y a pas lieu de faire dans l'autoglorification et le triomphalisme. Homme de principes et de valeurs, allergique au chantage et à la compromission rédhibitoire, doté d'un grand esprit d'initiative et doué d'intelligence lucide et fertile, le Dg Racine Talla va sans nul s'approprier la force du vent d'apaisement qui arrose la RTS, insufflé par les agents responsables et ambitieux pour la pousser vers des performances salvatrices aussi bien pour les travailleurs eux-mêmes mais également pour la population qu'elle entend servir en tant que média de service public.





Aucun DG ne pourra résister à la force du SYNPAP composée de professionnels des médias décidés à mettre en avant exclusivement les intérêts de la RTS . Il faut s’attendre , dans les jours à venir , que beaucoup d’agents qui étaient dans les autres syndicats , par conformisme grégaire, rejoignent le SYNPAP.





Atab Diémé Journaliste, Reporter d'Images