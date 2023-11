Le degré zéro de la politique (Par Seyni DIOP)

La politique-politicienne de certains candidats à la Magistrature suprême est en train de glisser le Sénégal dans un débat de caniveaux. Sinon, comment comprendre la dernière sortie de l’ancien ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, candidat à l’élection présidentielle de février 2024. Lequel dénonce une purge aux relents régionalistes. «En parcourant le communiqué du Conseil des ministres du Sénégal, en date du mercredi 08 novembre 2023, j’ai été surpris de constater que des agents de l’administration territoriale en l’occurrence des Préfets et Sous-Préfets, à qui on pourrait reprocher une prétendue parenté avec moi ont été éjectés de leurs postes. Je les ai trouvés dans l’administration territoriale lorsque je suis arrivé au ministère de l’Intérieur en 2017. Ils ont comme points communs d’être des originaires du Djolof, et ont capitalisé entre dix et vingt ans de service au sein du commandement territorial, ponctué d’une brillante carrière. Je trouve cette démarche politique regrettable et qui n’honore nullement l’administration sénégalaise et ses serviteurs».





Nombre de Sénégalais sont tombés des nues après avoir lu ces phrases de quelqu’un qui aspire à nous diriger. En effet, ces propos sont très dangereux.





Parce qu’en dehors de ce qu’il pointe un doigt accusateur sur Macky Sall qu’il semble traiter d’ethniciste, il crée une ambiance générale suspicieuse dans notre grande administration où les gens pourraient maintenant se regarder en chien de faïence. Et cela va bloquer son bon fonctionnement.





En plus de piétiner le bon vouloir de vie commune, cher à l’écrivain, philologue, philosophe, épigraphiste et historien français, Ernest Renan qui expliquait majestueusement dans un article datant de 1882 ce qu’est une nation, Aly Ngouille

Ndiaye risque de mettre mal à l’aise les grands commis de l’Etat qui étaient, jusque-là, exemptés du fait politique. Pis, ces déclarations vont le mettre en mal avec beaucoup de gens et vont porter un coup terrible à l’administration, jusqu’ici la seule chose qui semble marcher dans ce pays depuis Senghor et Diouf.





Même si l’enjeu de 2024 est de taille pour notre personnel politique, il ne faut pas aller dans tout ce qui est irrédentisme, ethnicisme. Car, il y a dans la politique sénégalaise des zones qui doivent rester chastes de leur virginité organique.





Ce n’est pas parce qu’on veut faire parler de soi qu’on doit dire du n’importe quoi. Cela est contreproductif au finish.





Car, même si la victimisation est toujours quelque chose qui marche dans la vie politique sénégalaise, force est de constater qu’Aly Ngouille Ndiaye tente de victimiser des personnes qui n’ont rien demandé. Pas ouvertement en tout cas.

Notre administration étant ce qu’elle est, bon an mal an, l’on doit se garder de l’inviter dans les luttes politiques ou d’installer les commis de l’Etat dans la procédure.

La politique ne doit pas prendre en otage certains secteurs comme l’Armée, l’Administration (c’est valable pour Macky Sall qui a engagé nombre de hauts fonctionnaires dans la politique) et la religion (jeu favori de Idrissa Seck avec ses nombreuses références au Coran). Car, si le Sénégal demeure encore une oasis de paix entourée d’une ceinture de feu, on le doit en quelque sorte à ces piliers.





Ainsi, nos candidats devraient éviter de toucher ces constantes fondamentales en les sortant du champ discursif politique. Car, malgré toutes les péripéties, contradictions, secondaires et essentielles, elles nous permettent de continuer à persister en tant qu’Etat et pays.