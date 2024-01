Le « Game changer ! » (Par Pape Mahawa Diouf)

L'expression « game changer », désigne un élément qui change de façon significative la façon habituelle de penser ou d'agir. Les « game-changers » provoquent des changements transformationnels dans leurs environnements, qui passent de l’ordinaire à l’exceptionnel. De ce point de vue, le Président Macky SALL est incontestablement un « game changer ».





De multiples exemples existent et qui attestent ce caractère essentiel d’homme de rupture qui le caractérise. Ainsi, pour la première fois de notre histoire, le Président de la République sortant n’est pas candidat à sa succession. Alors que d’éminents juristes avaient démontré qu’il en avait parfaitement le droit, il a décidé de ne pas se présenter pour un deuxième quinquennat. Fort du mandat de son parti et de sa coalition, il a désigné dans un processus inclusif et rationnel le camarade Amadou Bâ pour être le candidat de la coalition BBY.





Ce choix d’un homme, engage en même temps le destin d’un pays dans une nouvelle ère démocratique. Sans aucun doute, le leadership éclairé du président SALL permet une véritable respiration démocratique au Sénégal. Ainsi, le peuple choisira librement son nouveau Président de la République dans la paix et la concorde. Dans l’histoire du Sénégal, il y aura un avant et un après Macky SALL.





Le Sénégal va engager dans les semaines à venir un débat intense à l’issue duquel le peuple souverain devra effectuer un choix déterminant pour son avenir. En conséquence, nos compatriotes attendent un débat serein autour des programmes et des projets de société des différents candidats en lisse. Or, sur ce terrain là, le président sortant a placé la barre très haut.





En effet, l’action du président Macky SALL n’est pas simplement arithmétique, elle constitue une rupture de paradigme, elle a un impact systémique. En une décennie, il aura marqué le pays de façon exceptionnelle dans sa marche vers le progrès. Nous n’avons pas la prétention de dresser ici le bilan de son action à la tête de l’Etat, mais il est tout de même utile de faire quelques rappels symboliques.





Le régime Macky SALL: c’est une capacité de production d’électricité multipliée par trois en 10 ans ; passant de 573 MW en 2012 à plus de 1 529 MW aujourd’hui. En effet, il n’y a point de développement sans maîtrise de son énergie et de son coût. Le Plan Sénégal Émergent (PSE): c’est une croissance économique largement plus forte que durant les décennies précédentes, avec un taux de 5,5% en 2023.





Au même moment, l’espérance de vie au Sénégal a remarquablement augmenté, passant de 64 à 69 ans. Une progression significative qui reflète également une amélioration substantielle des conditions de vie des populations . Certes, le Sénégal n’est pas encore un pays développé, mais sa marche dans la voie du progrès tracée par le PSE est manifeste. Notre pays produit plus et mieux. Le PIB par habitant a augmenté, passant en dix ans de 1 200 USD à 1 700 USD. Du nord au sud, de la capitale Dakar au Sénégal des profondeurs c’est le visage de notre pays qui s’est vu transformé radicalement. Tout le territoire national est désormais accessible par voie terrestre, maritime ou aérienne.





Le Sénégal sous Macky SALL s’est progressivement doté d’une infrastructure de transport intelligente, multimodale et moderne pour accompagner son développement. ILA touba transforme l’aménagement géospatial entre le nord, le sud, l’Est et l’Ouest du pays, facilitant largement le transport des personnes et des biens. Le Pont de la « Sénégambie » et le pont « Nelson Mandela » constituent des réalisations qui non seulement transforment la vie économique, sociale et culturelle de millions de nos concitoyens et de leurs terroirs, mais rappellent que rien n’est impossible à une volonté politique forte avec une ambition pour son peuple.





Le TER et le BRT sont des moyens de transport propres qui illustrent à suffisance la puissance d’une vision prospective qui vise à accompagner la croissance fulgurante de l’agglomération dakaroise. Dans le même sillage, notre pays renoue avec le rail et ressuscite ses voies ferroviaires. Le port de Ndayane et l’Aéroport international Blaise DIAGNE (AIBD) vont parachever la transformation du triangle socio-économique Dakar-Thiès-Mbour. Enfin un dernier symbole, notre pays lance son premier satellite.





Entièrement conçu par une équipe d’ingénieurs et de techniciens sénégalais, le projet de 1,5 million d’euros va ainsi booster un nouveau secteur d’activité, vecteur d’emplois. Il devrait être mis en orbite dès le premier trimestre 2024. Oui ! Le Président Macky SALL a mis notre pays en mouvement dans la bonne direction. Le Sénégal est bel et bien un pays en essor devenu exportateur de gaz et de pétrole. Dans le même sillage, la voix du Sénégal dans le monde est portée au pinacle avec un Macky SALL conquérant et largement à la hauteur des enjeux du moment. Dans un monde où l’Europe renoue avec la guerre, avec une sous-région ouest africaine en proie à de graves crises sécuritaires, notre pays continue d’imprimer son leadership et s’érige en modèle de démocratie et de société.





Mieux, le Sénégal sous Macky SALL est une voix qui est entendue. En pleine crise sanitaire mondiale, notre pays s’est distingué par la bonne gestion de la pandémie et ses propositions pour une sortie de crise. La guerre en Ukraine sera une autre occasion de confirmer le leadership de notre pays et sa place singulière dans le concert des nations. Constamment, Macky SALL président de l’Union Africaine a porté le leadership du continent avec un engagement permanent pour une Gouvernance mondiale plus inclusive et plus juste.





La place de l’Afrique dans le G20, les droits de tirage spéciaux, la défense des droits des peuples et du continent à accompagner leur développement par une énergie à bon marché ont été les grands sujets portés par le Président SALL. Enfin, pour porter sa vision politique, il a bâti la coalition la plus large, la plus inclusive avec la plus grande longévité de l’histoire du Sénégal: la Coalition Benno Bokk Yaakaar. C’est là une autre marque indélébile d’un leader aux qualités rares. C’est à cet homme de dimension exceptionnelle qui marque à jamais la marche irréversible de notre pays vers le progrès qu’il nous faut choisir un successeur.





Notre candidat Amadou Bâ propose de maintenir le cap dans la voie de l'émergence et du développement. Il propose de faire plus, d’aller plus vite, d’aller plus loin, avec une prospérité partagée, dans la paix et la sécurité, dans la préservation des institutions et de l'État de droit. Le peuple sénégalais, confiant et sûr de lui-même aspire à un destin singulier de porte étendard d’un modèle démocratique, tolérant et ouvert, mais est également attaché à l’état de droit et au respect des institutions. Amadou Bâ de par son parcours, sa trajectoire et ses qualités propres est l’homme qui répond parfaitement à cette aspiration.





Pape Mahawa Diouf