Le Président Macky SALL : un démocrate achevé ! (Par Ibrahima Baba SALL)

Les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, ont suivi l'interview que son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky SALL a accordée exclusivement à une partie de la presse sénégalaise pour se prononcer sur l'actualité brûlante de notre pays.







Dans cette interview, le Président a encore une fois fait étalage de son savoir, son savoir-faire et son savoir-être.





Après avoir rappelé les raisons objectives, qu'il était le mieux placé à connaître que quiconque, qui avaient motivé le report de l'élection présidentielle et les conséquences qui s'en sont suivies, il a, en sa qualité de démocrate, républicain et de clef de voûte des institutions, rappelé son rôle de régulateur du bon fonctionnement de ces institutions.





Conscient de cet état de fait, il a pris ses responsabilités pour une meilleure sortie de crise et épargner notre Sénégal de troubles qui peuvent être préjudiciables à la stabilité de notre pays et au bon fonctionnement de nos institutions.





Il faut arrêter le mau vais procès que veulent lui faire nos politiciens mal intentionnés appuyés en cela par des lobbys à l'international qui cherchent à déstabiliser notre pays.





Comment peut-on taxer le Président Macky SALL de tyran, despote, conservateur ou que ne sais-je encore, lui qui après son élection en 2012 voulait diminuer son mandat de 7 ans pour le ramener à 5 ans ?

Comment peut-on le soupçonner un tant soit peu de vouloir proroger son mandat de quelques mois, lui qui malgré la possibilité qui lui était offerte de briguer un second quinquennat, a préféré respecter la parole qu'il avait donnée au peuple de ne pas se présenter pour une troisième candidature ?

Après son adresse historique à la Nation du 03 juillet 2023 au cours de laquelle il disait qu'il ne se présenterait pas pour une troisième fois, il a encore une fois coupé l'herbe sous les pieds de ses détracteurs en affirmant sa ferme volonté de quitter la présidence à la date du 02 avril 2024 coïncidant avec la fin de son premier quinquennat.





Monsieur le Président, durant les douze années passées à la tête de ce pays, vous avez fait mieux que ce vos prédécesseurs réunis n'ont réussi en 52 ans.

En effet, vous avez mis le Sénégal sur la voie du développement économique et social et vous allez nous léguer un pays qui ne comptera plus sur les produits de l'agriculture pour sa survie mais sur les ressources pétrolières et gazières importantes découvertes grâce à votre ingéniosité.





Vous nous avez laissé le BRT, le TER, le Stade Abdoulaye Wade, des infrastructures sanitaires et scolaires de qualité, des universités dans presque toutes les régions du pays.





Vous avez redonné l'espoir à des milliers de familles grâce aux Bourses familiales qui ont beaucoup soulagé les familles vulnérables.

Vous avez considérablement augmenté les salaires des enseignants et des autres fonctionnaires.





On ne saurait lister toutes les bonnes choses que vous avez réalisées pour le Sénégal que vous chérissait tant.





Aujourd'hui, votre seule préoccupation est de nous laisser un pays stable après la réconciliation et le pardon que vous comptez entreprendre dans le cadre d'un dialogue national avec toutes les forces vives de la nation.

Vous avez décidé de faire du pardon votre arme car comme le disait si bien le Président Nelson Mandela :





« Le pardon libère l'âme, il fait disparaître la peur. C'est pourquoi le pardon est une arme si puissante".





Vous avez décidé de passer l'éponge sur les crimes, aussi graves soient-ils !

Vous venez de montrer à la face du monde que vous êtes meilleur que ce que certains pensent que vous êtes.

Votre magnanimité et votre générosité sont sans nul autre pareilles.

Vous êtes un démocrate accompli qui n'a de leçons à apprendre de personne.





Ibrahima Baba SALL

Premier Vice-président de l'Assemblée nationale

Député Maire de Bakel.