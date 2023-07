Le Prince, le Principe et le Principal (Par Mactar Ndiaye)

Malgré tous les efforts mesurables et concrets en terme de construction de notre jeune Nation, malgré tout le travail abattu par le Président Sall en deux mandats, je me suis toujours opposé par principe à un troisième mandat constitutionnellement controversé, moralement inacceptable parce que le Chef ne se dédit pas et surtout illégitime parce que le peuple n’en veut pas.



Le processus de construction d’une Nation n’est pas que d’ordre politique et encore moins une somme d’efforts d’investissements pour rendre un ensemble de services publiques accessibles et viables.



Une Nation c’est aussi les valeurs sociétales héritées, la morale, le fait religieux, la justice sociale, etc.



Aujourd’hui, plus que jamais, je respecterais le Président Macky Sall plus que sa sage décision, même s’il est vrai que son ambition manifeste de construire un Sénégal où il fait bon vivre a été entaché et parasité par un entourage boulimique, arrogant à souhait et peu utile quand il s’agit de nous servir.



Je reste convaincu que des hommes et des femmes de valeurs, des hommes et des femmes d’Etat peuvent porter un projet de société dans la paix et la concorde.



Le Sénégal où on aime vivre, le Sénégal stable que l’on a toujours connu, et mieux le Sénégal qui sait mettre en place un modèle socio-économique favorisant l’équité et la distribution raisonnable des richesses.



Une des leçons que nos leaders doivent définitivement retenir est celle de l’impact de l’entourage d’un leader dans la gestion d’un pays.



Quand les frustrations atteignent un seuil critique, il s’en suit forcément un rejet… le traumatisme social se cristallisant par des écueils aux perspectives de sa jeunesse, et de la violence instrumentalisée de part et d’autres provoquent le dégoût systématique et symptomatique de troubles inutiles et indésirables.



Aujourd’hui que ce débat sur le 3e mandat est dépassé, essayons de réparer les cassures et panser les blessures.

Mais s’agira-t’il aussi d’être le plus froid et le plus objectif possible. Le peuple tient une victoire, mais qu’on soit clair, personne ne tiendra le peuple en laisse.



Le principal, le peuple, a vu toute l’étendue de la manipulation des deux côtés (régime et opposition) tout en prenant en charge les affaires du peuple et non celles de la cité et aura sifflé la fin de la récréation et le début d’une reconstruction.



Le peuple a vu une justice fléchir sous le poids accablant de décisions difficiles, de points flous de la constitution, et le peuple se constitua pour rendre sa propre justice.



Maintenant que la chose politique semble se normaliser, le peuple continuera de surveiller, d’observer et de passer sous le crible de sa propre analyse tous les acteurs et toutes les propositions politiques et tirera lucidement ses propres conclusions.



Et le peuple souverain choisira le moment venu.



Quand les assises nationales échouent, le peuple se lève et triomphe, parce que le peuple est le Prince.



Mactar Ndiaye



