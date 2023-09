Le Sénégal oriental à la pointe du combat avec le ministre Sidiki Kaba pour la victoire du premier ministre Amadou Ba au premier tour ! (Par Ibrahima Baba Sall)

Ce jeudi 21 septembre 2023, toute la région du Sénégal oriental, avec à la tête le ministre des Forces armées, Monsieur Sidiki Kaba, a fait une véritable démonstration de force qui a fini de sonner la grande mobilisation de toutes les forces vives de la région pour, après le choix du candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, faire cap sur le 25 février 2024, afin d’assurer au Parti et à la Coalition une victoire éclatante dès le premier tour.





C’est la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui après ses deux mandats au cours desquels il a fini de placer le Sénégal sur les rampes de l’émergence grâce à son Plan Sénégal émergent (PSE), voudrait voir son œuvre continuer. Ceci ne sera possible que si l’héritage tombe entre de bonnes mains.





Pour ce faire, il faut la grande mobilisation de tous les jeunes et de toutes les femmes du Sénégal.





Tambacounda et le ministre Sidiki Kaba viennent de donner l’exemple à travers ce grand meeting organisé par le délégué régional de la Coalition à Tambacounda qui a vu la participation de la quasi-totalité des responsables politiques de la région et d’une foule impressionnante venue de tous les coins du Sénégal oriental. Nous avons aussi noté la présence du ministre Mamadou Saliou Sow, Président du Conseil départemental de Kédougou, du premier vice-président de l’Assemblée nationale, Monsieur Ibrahima Baba Sall, par ailleurs député maire de Bakel, des députés Yaye Awa Diagne, Bilaly Ba et Moussa Souaré, du Directeur Général du PRODAC, Monsieur Djimo Souaré et du Directeur Général de l’ADL, Monsieur Abdoulaye Dao.





Tous les responsables ont pris la parole pour adhérer au choix du Président Macky Sall et s’engager à user de tous les moyens nécessaires pour soutenir le candidat Amadou Ba. A son tour, le ministre Sidiki Kaba, en homme expérimenté, a rappelé la nécessité pour tous les militants et sympathisants d’adhérer au choix du Président Macky Sall et de travailler dans l’unité et la paix pour permettre à chacun de gagner chez soi pour une large et écrasante victoire dès le premier tour.





Le message fort lancé aux militants et sympathisants reste le suivant :

• Adhésion massive au choix du Président Macky Sall ;

• L’union fait la force : travaillons la main dans la main taisons nos querelles et concentrons-nous sur l’unique objectif, la victoire finale au soir du 25 février 2024 ;

• Ne dormons pas sur nos lauriers car une élection n’est jamais gagnée d’avance.





Votre appel sera certainement entendu par tous parce que nous savons que vous avez toutes las capacités et toute les compétences nécessaires pour nous orienter dans le chemin qui va nous y mener.





Vos parcours professionnel et politique, Monsieur le Ministre, sont exceptionnels.





Après trois licences obtenues dans les universités de Dakar et d’Abidjan, et une maitrise en droit, vous êtes admis au barreau de Dakar, après avoir enseigné pendant trois ans comme professeur de français au collège Aké Loba d’Abidjan.





Votre statut de militant actif des droits de l’homme justifie votre passage à Amnesty international et à l’Organisation nationale des Droits de l’Homme (ONDH).





Vous avez dirigé en tant que premier africain la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH).





Vous êtes aussi le premier africain à présider l’Assemblée des Etats partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).





Vous êtes l’une des rares personnes, voire la seule, depuis les indépendances, à occuper successivement trois ministères de souveraineté.





En effet, vous avez été ministre de la Justice, Garde des sceaux de 2013 à 2017, ensuite ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur de 2017 à 2019 et enfin ministre des Forces armées depuis 2019.





Fort de tout cela, il aurait pu et ce serait très légitime penser à succéder au Président Macky Sall.





Mais sa fidélité et sa loyauté envers ce dernier ont fait qu’il a non seulement accepté le choix du Président Macky Sall, mais s’engage avec toute la région pour créer les conditions d’une victoire de la coalition dès le premier tour.





Tout le Sénégal oriental est fier de vous pour toutes vos qualités mais aussi et surtout pour votre ambition de participer activement au développement économique et social du Sénégal oriental et du Sénégal en général.





De notre côté, nous autres élus, prenons l’engagement de faire tous les sacrifices nécessaires pour vous accompagner dans cette noble et exaltante mission, car la préservation des intérêts supérieurs du pays vaut tous les sacrifices.





Le bilan élogieux des deux mandats est facile à défendre car le Président Macky Sall a fait mieux en douze ans que tous ses prédécesseurs réunis.





Alors, Ministres , Directeurs généraux, parlementaires, élus locaux et autres, l’heure est venue de descendre sur le terrain pour la prise en charge réelle des préoccupations des populations à la base comme l’a toujours fait le ministre Sidiki Kaba qui est un modèle de loyauté, de fidélité et de générosité.





« A cœur vaillant, rien d’impossible » !





Unis, la main dans la main nous vaincrons.





Vive le Sénégal oriental