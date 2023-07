LE TRIANGLE PROBABLE DE LA VICTOIRE EN 2024? (Par Youssou Diallo)

Les élections présidentielles de 2024, il s’agira d’élections au pluriel, puisque devant avec de fortes probabilités, se jouer en deux tours.Aucune Coalition à l’analyse des statistiques et des faits ne pouvant gagner au premier tour, cela d’une part suite à la non candidature du Président sortant ,Macky Sall et l’éclatement de Yewi Askanwi, après l’exclusion-départ de Taxawu Sénégal de Khalifa Sall et aussi les fortes incertitudes juridiques sur la candidature du Président de Pastef, Ousmane Sonko.





Les élections en 2024 ne se joueront pas sur un tour mais, très probablement, elles risquent de se jouer cette fois ci , non pas sur un binôme Coalition au Pouvoir /Coalition de l’Opposition , mais sur un trinôme Coalition au Pouvoir et deux Coalitions de l’Opposition .

Pour la première fois trois Coalitions ont des chances réelles de l’emporter au 2eme tour.





Le résultat final au second tour dépendra des stratégies et offres politiques des candidats, de leur charisme et dynamisme électoral, du choix de l’électorat populaire , en particulier du basculement de l’électorat jeune dans un camp ou l’autre au premier tour et des jeux des alliances au second tour .





Ceux qui disent que les prochaines élections seront les élections les plus ouvertes et les plus incertaines de notre histoire politique récente depuis l’indépendance, n’ont pas tord.





Dans notre réflexion , nous allons tenter de réduire les incertitudes liées aux échéances de 2024 par l’analyse factuelle et rationnelle, par la fixation d’un certain nombre de paramètres pour la victoire finale.





Commençons par les paramètres de succès pour les présidentielles de 2024 .





Nous en fixerons cinq en les agrégeant :