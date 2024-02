Les opérateurs politiques cupides doivent faire profil bas devant Amadou Ba (Par Bouna Kanté)

En quittant l’hexagone pour rentrer au bercail à la fin de mon cursus universitaire, après une carrière professionnelle bien remplie, je ne pensais pas avoir à m’épancher dans la presse de mon pays un jour pour défendre un homme. Je pensais avoir à servir ma nation, à œuvrer en tant que juriste au renforcement de principes républicains acquis de haute lutte par les pères fondateurs. Je pensais m’impliquer pour un jour pouvoir raconter à ma progéniture que ma génération a joué un rôle prépondérant dans le polissage de la vitrine démocratique que représente le Sénégal en Afrique.



Étudiant en France, je m’évertuais à toujours vanter le modèle Sénégalais. Mais aujourd’hui force est d’accepter que l’exemplarité du Président Macky Sall sur la scène internationale contraste d’avec la face hideuse que des opérateurs politiques cupides et prêts à tout pour arracher le pouvoir sont en train de présenter au monde. Nul doute que nous, acteurs de la mouvance présidentielle et républicains depuis le berceau, ne nous laisserons pas faire. Nous faisons face. Nous ferons plus en nous dressant contre ce monstre qui confond « les mécanismes de l’Etat » à des « Solutions » déclinées en bribes d’un projet politique aux soubassements abjects.



Quand dans un pays épargné par la spirale monstrueuse des coups d’Etat des aventuriers politiques tentent d’ancrer dans la conscience populaire le spectre de coups de force et que des fantômes politiques spoliateurs à coups de milliards les rejoignent dans leur destin funeste, le devoir républicain nous oblige de leur barrer la route.



Rien ni personne ne nous fera avaler que le Président Macky Sall, librement et en toute responsabilité, a pris sur lui, sans contrainte aucune, de quitter le pouvoir avec l’ambition sous-jacente d’initier un scénario à la Poutine pour revenir après ! Les communicants, analystes, observateurs et autres chroniqueurs aiment les schémas. Ils se plantent.



Le Président Macky Sall restera, pour l’éternité, un des plus grands bâtisseurs du Sénégal. Il s’en ira la tête haute. Il a choisi le Premier Ministre Amadou BA pour le succéder. Pourquoi douter de ce choix ? Pourquoi penser qu’il tente de lui mettre des bâtons dans les roues ? Amadou BA n’est pas un choix imposé. Qui, dans ce pays, peut pour ne pas dire ose imposer un choix au Chef de l’Etat ?



Homme d’Etat, manager expérimenté, le Président Macky Sall connait ses collaborateurs mieux que quiconque. Il en a choisi le meilleur profil. Il l’accompagne. Il le supporte. Il l’aiguillonne pour une victoire propre, populaire, légale et historique dans deux semaines



Nos adversaires savent pertinemment que Macky Sall est un mastodonte politique. Qu’ils le craignent sans en donner l’air est compréhensible. Qu’ils entrevoient leur défaite malgré toutes les coalitions infectes annoncées ça et là est acceptable. Qu’ils taxent le Premier Ministre Amadou BA de corrupteur de Magistrats est par contre une injure à la démocratie, une pique sanguinaire contre la république, un coup mortel contre la morale politique.



Le Premier Ministre Amadou BA est un homme forgé dans les valeurs cardinales de l’Islam, instruit par un père fortement attaché aux principes de Ngor et de Kersa de la tradition Sénégalaise, formaté dans les principes d’éthique de la culture occidentale et raffiné à tous points de vue. Pour avoir grandi entre le viril quartier de Grand-Dakar et les chaudes ruelles des Parcelles Assainies, il sait se battre et apporter la riposte proportionnelle adéquate en toutes circonstances. Mais la décence, la posture républicaine, l’éducation familiale bien ancrée et la stature d’homme d’Etat l’empêcheront toujours de souscrire aux invectives de ses pourfendeurs.



Amadou Ba se bat pour ses compatriotes et pour un Sénégal meilleur. Il n’est pas le fils d’un corrupteur de fonctionnaire pour se permettre d’oser penser à corrompre un Magistrat devant qui il est censé se présenter le 2 avril 2024 pour prêter serment. Non. Amadou BA est sur la ligne de départ et nous ferons tout pour le voir franchir avant tout le monde la ligne d’arrivée.





Bouna Kanté

Cadre APR