Les Périls d'une Démocratie Captive : Une Analyse des Défis Actuels liés à la crise politique au Sénégal (Par Usman Turey)

Dans un pays où les fondements démocratiques vacillent sous le poids de l'avidité et de la quête insatiable de pouvoir de certaines élites, les périls sont innombrables et les conséquences dévastatrices. La démocratie, conçue pour être le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, est devenue une coquille vide, détournée de son essence originelle pour servir les intérêts égoïstes d'une poignée d'individus assoiffés de contrôle.



Dans cette société en crise, chaque institution, censée représenter et protéger les intérêts des citoyens, est gangrenée par le manque de légitimité et de confiance. Les gouvernants, plutôt que d'œuvrer pour le bien commun, sont engagés dans une lutte perpétuelle pour consolider leur propre pouvoir, souvent au détriment des valeurs républicaines sacrées.



La société civile, censée être le contrepoids à l'autorité politique, est défaillante, minée par l'apathie et la désillusion. Les acteurs clés de la société, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux, se révèlent souvent être des individus corrompus, dépourvus de compétence et de moralité, qui exploitent cyniquement les failles du système pour satisfaire leurs propres intérêts.



La jeunesse, l'avenir même de la nation, est laissée à l'abandon, victime de manipulations et de tentatives de chosification par une élite déconnectée de la réalité quotidienne. Au lieu d'être nourrie et encouragée à s'engager activement dans la construction d'une société meilleure, elle est reléguée au statut de pions dans un jeu politique où seuls les intérêts des puissants comptent.



L'action politique qui viole les principes républicains sacrés et intangibles constitue une trahison envers la démocratie elle-même. En s'accaparant du pouvoir au mépris des valeurs fondamentales de liberté, d'égalité et de justice, les élites corrompent le tissu même de la société, sapant la confiance des citoyens dans les institutions et jetant les bases d'une crise profonde et durable.



Pour rétablir l'intégrité de la démocratie, il est impératif de reconstruire à partir de ses fondations, en restaurant la confiance du peuple dans ses institutions, en promouvant la transparence et la responsabilité, et en plaçant les intérêts du bien commun au-dessus des intérêts particuliers. Seul un engagement collectif en faveur du renouveau démocratique peut permettre de surmonter les défis actuels et de forger un avenir où la démocratie retrouve tout son sens et sa puissance transformative.



Usman Turey

Citoyen Sénégalais - spécialiste en communication et relations publiques