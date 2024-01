Macky Sall, de la sacralité au sacre, le triomphe modeste (par Bouna Kanté)

L’histoire politique du Sénégal retiendra l’instant historique du discours d’adieu d’un Président sortant qui a décidé de son propre chef de renoncer à un énième mandat. Le Président Macky Sall a réaffirmé sa décision de quitter le pouvoir. Les points culminants de son magistère, les perspectives et les enjeux de l’heure sans oublier son attachement au Sénégal et aux Sénégalais ont été mis en orbite dans une allocution d’environ vingt-cinq minutes. Membre de Benno Bokk Yaakar, nous saluons la grandeur d’un homme d’Etat et son engagement au service de l’Afrique qu’il ne compte pas lâcher. Oui, le Président Macky Sall quitte le pouvoir au moment où son peuple a le plus besoin de lui parce que conscient de sa maturité, de sa vision holistique d’une Afrique en mutations et de sa volonté de défendre le Sénégal dans toutes les grandes messes de ce monde.





A l’orée de la présidentielle, le tombeur du timonier Wade en 2012 invite ses compatriotes à aller aux urnes dans le calme pour « préserver la paix et la sécurité du pays au moment où la Casamance retrouve la paix », une situation heureuse qui requiert « des félicitations pour les Forces de défense et de sécurité ». Son regard sur la situation géopolitique sous-régionale, continentale voire mondiale lui permet d’alerter ses compatriotes car pour Macky Sall « rien n’est définitivement acquis et tout peut basculer si on impose le faux à la place du vrai ». Je suis personnellement d’avis avec le Président que « le populisme est l’ennemi mortel de la démocratie » ». Comprenne qui voudra. Heureusement que face aux attaques en tous genres contre les édifices publics, la tuerie barbare au cocktail Molotov des sœurs Diallo, « l’Etat a tenu bon, il a gardé le cap » et mieux il a opté pour des « transformations structurelles ayant débouché sur des progrès réels » qu’un bilan dressera sous peu. En attendant ce livre -bilan, pourquoi occulter le taux de croissance attendu de 9.20 %, le triplement du budget de 2344 milliards de CFA de 2012 à 7000 milliards aujourd’hui ! Pourquoi passer sous silence le doublement du nombre de kilomètres du linéaire routier, la mise en circulation du Brt, l’acquisition de notre premier satellite, l’érection de nouveaux hôpitaux, les performances du personnel médical, le triplement de nos capacités énergétiques et la symbiose entre les piliers de notre développement à savoir l’agriculture, la pêche et l’élevage.





Rien de grand n’est de trop pour Macky Sall ! Bien des chantiers seront lancés durant ce mois de janvier notamment le Mémorial de Gorée et les autoroutes interurbaines pour le désenclavement de pans entiers du territoire national. Le Président Sall n’a pas oublié sa jeunesse d’autant que soutient-il « c’est avec « la jeunesse que se construit l’avenir, le défi du présent et de la décennie c’est avec la jeunesse ». Cette jeunesse que tente de manipuler l’adversaire jouira de la reconduction du programme Xeyyou Ndaw Yi avec un budget de 450 milliards, la distribution de plus de 82 milliards de FCFA en bourse pour les étudiants et la décision de faire de l’éducation la priorité du pouvoir qui a, fait important à relever, subventionné les prix à hauteur de plus de six cents milliards de FCFA. Ce filet social est la marque de fabrique du Président Sall qui « ne veut laisser personne en rade » et « pense à ceux qui se réveillent tôt, travaillent dur et se couchent tard ». Pour ces sénégalais au service de leur pays, le Président Macky Sall affiche sa « fierté d’avoir réalisé cette séquence notre histoire ». Au peuple sénégalais, il confirme « l’honneur suprême d’avoir eu leur confiance et le devoir sacré d’être à leur service ». A tous, il dit « merci du fond du cœur ».





Engagé à tenir la présidentielle dans les meilleures conditions, celui qui n’a jamais perdu une élection dans laquelle il était personnellement impliqué invite « tous les acteurs à œuvrer dans le même esprit pour un Sénégal de paix et de sécurité ».





Le Président Macky Sall est, à dire vrai, une chance pour le Sénégal et la Fondation qu’il mettra en place pour la Paix et le Développement sera un instrument majeur dans l’optique d’une Afrique debout et désireuse de jouer sa partition dans le concert des nations.





Déwenati Monsieur le Président.





Bouna Kanté.