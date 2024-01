Macky Sall : des adieux historiques ! (Par Ibrahima Baba Sall)

Après le président-poète, Léopold Sédar Senghor révélant dans son discours à la Nation du 31 décembre 1980 avoir refusé le dépôt d’une proposition de loi tendant à faire de lui un «Président à Vie» car, comme le dit si bien un adage de chez nous, «Nguur kenn du ko ñedd», son Excellence Monsieur le président de la République Macky Sall est le deuxième, j’allais dire le second, parce que je pense qu’il n’y aura de troisième, chef d’Etat à réussir la prouesse de faire ses adieux aux Sénégalais qui lui ont fait confiance en 2012, avant de lui renouveler ce bail en 2019.



Dans son message à la Nation du dimanche 31 décembre 2023, il a dressé le bilan de ses réalisations, durant ses 12 années de président, en matière d’infrastructures scolaires, universitaires, sanitaires, sportives, routières, autoroutières, d’emploi notamment des jeunes, d’accès à l’eau, à l’électricité …

Aussi a-t-il salué le retour de la paix en Casamance avec le dépôt des armes de nombreux groupes armés qui ont désormais décidé de reprendre leur place dans le processus de construction de la Nation.

C’était d’abord et avant tout au-delà du rituel de message de fin d’année, un message d’adieux au peuple sénégalais après avoir passé douze bonnes années à la tête de l’Etat du Sénégal.

Mais avant de quitter officiellement la Présidence de la République, le 02 avril 2024, le président Macky Sall a dressé le bilan de ses 12 ans à la magistrature suprême qui lui ont permis de placer, selon lui, le Sénégal sur les rails de l’émergence.

Ainsi dira-t-il, « Nous sommes sur le chemin de l’émergence avec la densification de nos infrastructures routières et autoroutières, et la modernisation de notre système de transport urbain et interurbain. »

Il en veut pour preuve, entre autres, la comparaison des réalisations avant 2012 et celle d’après. Il poursuit : « En 2012, notre linéaire routier était de 1500 km contre 2900 en 2023. De 32 km d’autoroutes, nous en sommes à 189, et bientôt 500 Km, à la fin des chantiers Mbour-Fatick-Kaolack, et Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. La 2e phase du TER, Diamniadio-Aéroport international Blaise Diagne s’achève dans quelques mois, et une commande de 7 nouveaux trains s’ajoutera aux 15 actuels. Le BRT sera inauguré ce 14 janvier, avec une flotte de 121 bus électriques, alimentés par voie solaire, et climatisés, avec Wifi à bord. A terme, le personnel du BRT sera composé d’au moins 35% de femmes, dont des conductrices. Dakar Dem Dikk a fait peau neuve, avec 370 bus de dernière génération ».

Ne s’en limitant pas là, il annonce que « Le Sénégal émergent, c’est le lancement prochain du premier satellite de notre pays, conçu et réalisé par nos propres ingénieurs ; ce sont nos aéroports régionaux réhabilités, au Cap Skirring, à Kaolack, Kédougou, Sédhiou, Tambacounda, Saint-Louis, en attendant la livraison en 2024 des chantiers de Kolda, Linguère, Ourossogui-Matam et Ziguinchor. Le Sénégal émergent, ce sont nos parcs industriels et nos zones économiques spéciales ; nos nouvelles infrastructures sportives : le Dakar Arena, l’Arène nationale de lutte, le Stade Président Abdoulaye Wade et les chantiers des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026».

Revenant la distribution de l’eau potable, il relève que l’accès universel est désormais à la portée du Sénégal, vu les avancées notées dans ce secteur. « Dans le secteur vital de l’eau, nous avons multiplié les forages en milieu rural avec la première phase du PUDC, et construit une 3e usine à Keur Momar Sarr. Notre taux d’accès à l’eau potable est passé à 98% en milieu urbain et périurbain et à 96% en milieu rural. L’accès universel est désormais à notre portée, avec deux projets de dessalement d’eau de mer : un en construction aux Mamelles de Ouakam, et un autre en cours de montage technique et financier, plus la 2e phase des forages du PUDC qui va démarrer en début 2024 ».

Selon Macky Sall, dans notre quête du mieux-être, il a « constamment à l’esprit le souci d’équité territoriale et de justice sociale, pour que personne ne soit laissé derrière. Tous nos terroirs sont d’égale dignité ; et chacun de nous mérite une vie décente. C’est cela le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Je pense au Sénégal qui se réveille tôt, travaille dur et se couche tard. Je pense au Sénégal des mains laborieuses, qui vit à la sueur de son front. Je pense au Sénégal des petits revenus et des familles démunies ».

C’est la raison pour laquelle des instruments d’équité territoriale et d’inclusion sociale ont été mis en place comme le Programme d’urgence de développement communautaire, le Programme de modernisation des axes et territoires frontaliers, le Programme de modernisation des villes, le Programme XËYU NDAW ÑI, la Délégation à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes, le 3 FPT, les Domaines agricoles communautaires, la Couverture sanitaire universelle et les Bourses de sécurité familiale, dont l’allocation est passée de 25 000 à 35 000 FCFA.

Aussi sur l’étendue du territoire national, le cadre de vie de nos villes a été amélioré, des lieux de cultes construits et réhabilités, des emplois et autres activités génératrices de revenus créés.

Des milliers de jeunes et femmes porteuses de projets, dont 250 000 attributaires de prêts de la DER/FJ.ont été financés.

Des millions de bénéficiaires ont pu accéder à des services sociaux de base, y compris la couverture maladie, dont le taux est passé de 20% en 2013 à 53,2% en 2023.

Des pans entiers du territoire national ont été désenclavés et pourvus d’eau et de l’électricité, équipés de structures de santé, et de matériels pour l’allègement des travaux des femmes.

En même temps, l’Etat continue de soutenir les ménages et les travailleurs.

En effet, en plus de la hausse générale des salaires dans la fonction publique, l’Etat du Sénégal a lutté contre l’inflation des prix des denrées de première nécessité, du transport, de l’eau et de l’énergie, dont la subvention, à elle seule, s’élève cette année à plus de 600 milliards de FCFA.

Macky Sall reste convaincu que « L’avenir de notre jeunesse, c’est ici, chez nous qu’il se réalise, pas dans les mirages tragiques des réseaux de l’émigration clandestine qui arnaquent nos jeunes et leurs familles ».

La paix et la sécurité au Sénégal et particulièrement en Casamance n’ont pas été occultées dans ce discours d’adieux.

A la faveur de l’accalmie générale et des efforts de reconstruction en cours, tous ceux qui acceptent de déposer les armes ont leur place au sein de la nation.

Dans son adresse, le président n’a pas manqué de saluer et remercier nos Forces de défense et de sécurité, toutes composantes confondues, pour leur engagement professionnel et patriotique.

Sur le plan culturel, le président Sall note qu’ « Avec le Fonds de Développement des Cultures Urbaines et des Industries créatives, et le Fonds de Promotion de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle, nous soutenons nos artistes, hommes et femmes de culture. En outre, je lancerai prochainement le chantier du Mémorial de Gorée ».

Pour ce qui est de l’artisanat, le chef de l’Etat informe qu’« en faveur de nos artisans, nous avons créé de nouveaux villages artisanaux à Bambey, Fatick, Kaffrine, Kébémer, Linguère et Tivaouane ; les chantiers de Kédougou, Matam et Vélingara étant en cours de finition. S’y ajoute la Zone d’activités des mécaniciens et professionnels de l’automobile, avec 488 ateliers établis sur 60 hectares où nos mécaniciens et autres professionnels de l’automobile trouveront un cadre de travail moderne et organisé, générant plus de 5000 emplois, qui pourrait être dupliqué dans les autres régions.

Il a exprimé tout l’amour qu’il porte au Sénégal et aux Sénégalais.

Après son retrait, il promet de continuer à travailler dans le cadre de la fondation qu’il compte mettre en place occuper son temps, pour un Sénégal meilleur, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous.

Il entre encore une fois et définitivement dans l’histoire du Sénégal qu’il a servi plus que quiconque et continuera de servir.

Président Macky, « sa jaan wacc na ».

« A leeguema yo Allah René kagnoume besgouma ya rabbi. Amine. »

Nous te souhaiterons non une retraite mais un retrait paisible pour continuer à servir le Sénégal, l’Afrique et le monde.

Ibrahima Baba SALL

Premier Vice-président à l’Assemblée nationale

Député Maire de Bakel