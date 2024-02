Macky Sall : Gardien de la Constitution ! (Par Ibrahima Baba SALL)

Le Président de la République Macky SALL vient encore de démontrer à la face du monde qu'il est un homme courageux, épris de paix et de justice et soucieux du devenir du Sénégal et des Sénégalais.





En effet, pour parer à toute éventualité de troubles pré ou post électorales pouvant découler des irrégularités manifestes constatées dans le déroulement du processus électoral, notamment dans le contrôle des opérations de parrainage et celui des dossiers de candidatures, le Président Macky SALL a pris sur lui l’entière responsabilité de retirer le décret n° 2024-106 du 3 février 2024 abrogeant le décret n° 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral.





Nous saluons à sa juste valeur cette décision juste et hautement responsable de son Excellence Monsieur le Président de la République qui a encore réaffirmé sa volonté de ne pas se présenter à l’élection présidentielle.





Faut-il coûte que coûte, vaille que vaille organiser une élection avec la spoliation de 41 candidats à l'élection qui réclament justice pour impossibilité d'exploitation de leur clé USB, de parrains non identifiés dans le fichier électoral, d'élimination pour double nationalité alors qu'il est avéré que certains candidats validés ne sont pas de nationalité exclusivement sénégalaise ?





N'est-il pas impératif de tirer au clair les accusations de corruption portées sur deux juges du Conseil Constitutionnel censés assurer le contrôle de tout le processus électoral ?





La paix et la stabilité de notre pays dont le Président Macky SALL est le premier garant valent tous les sacrifices.





Cette stabilité de notre pays et notre légendaire tradition démocratique qui font du Sénégal une vitrine de la démocratie en Afrique sont à préserver quel que soit le prix.





Dans cette perspective, le Président Macky SALL, dans un sursaut patriotique, et soucieux de préserver les intérêts supérieurs de la République, a, après saisine par l’Assemblée nationale, et après avoir consulté toutes les institutions de la République et le premier ministre, et dans le souci de pacifier davantage l’espace politico-social, a pris la décision, par décret 2024-04 du 03 février 2024 abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral pour arrêter le processus électoral.





Aussi, il a laissé à l'Assemblée nationale ses pleines prérogatives en relation avec l'article 31 de la Constitution pour apporter une mesure dérogatoire quant à la tenue de l'élection présidentielle.





En outre, il a appelé à un dialogue national ouvert à tous les acteurs et les forces vives pour créer les conditions d’organisation, dans un Sénégal pacifié et réconcilié avec lui-même.





Ce dialogue est une condition sine qua non pour des élections libres, inclusives et transparentes.





L'Assemblée nationale a voté la proposition de loi à la majorité de plus de 3/5 et a fixé la date de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024.





Aussi, elle donne au Président les prérogatives de gouverner jusqu' aprés l'élection.





Ceci sauve notre pays d'es risques d'une crise dont nous n'avons vraiment pas besoin.





La communauté internationale qui prête un œil et une oreille attentive à notre pays, a dans son ensemble apprécié cette situation et félicité chaleureusement le Président Macky SALL.





En outre, le dialogue national ouvert que propose le Président Macky SALL sera une bonne occasion pour l'opposition de poser les problèmes sur le fichier électoral, les questions liées au parrainage, entre autres questions, qui permettront une élection libre, transparente, inclusive sans la participation du président actuel.





Vous êtes le gardien de la Constitution et par delà le gardien du temple qui n'est rien d'autre que le Sénégal que nous avons tous le devoir de protéger.





Jamm mo geun élection !

Vive la République!

Vive le Sénégal !