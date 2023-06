Macky SALL : notre plan de A à z ! (Par Ibrahima Baba SALL)

La question de la candidature du président Macky SALL continue de soulever de la part de l'opposition des vagues de contestations.

Cette opposition crie urbi et orbi qu'il n'a pas le droit de se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024.





Tout le monde sait que la validité juridique des candidatures à l'élection présidentielle est du recours exclusif du Conseil Constitutionnel, comme stipulé dans le Code électoral, en son article L.121: "Au plus tard trente-cinq (35) jours avant le scrutin, le Conseil constitutionnel procède à la publication de la liste des candidats."





La candidature du président Macky SALL passera comme lettre à la poste car cette question relativement à une troisième candidature est un faux débat car déjà réglé sur le plan juridique par les sages du Conseil Constitutionnel depuis leur Décision 01/2016/C du 12 février 2016.





Dans cette Décision, il est explicitement dit :





" Le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, par essence intangible, est hors de portée de la loi nouvelle."





Politiquement, Macky Sall est le seul et unique candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar qui a décidé, sans solliciter son autorisation, de l'investir et de l'accompagner dans la course victorieuse à ces joutes électorales.





Pourquoi diable vouloir dénier ce droit à notre coalition de choisir notre candidat alors qu'ils sont en train de le faire pour leur parti ou coalition ?





Notre choix trouve sa justification dans, entre autres atouts :





- ses compétences avérées d'ingénieur géologue qui a fait le pari d'investir sur la recherche du pétrole et du gaz qui nous a valu la découverte des gisements importants dont l'exploitation va démarrer incessamment ;

- sa stature d'intellectuel et d'homme d'état hors pair qui a fait rayonner son pays et son continent ;

- sa vision révolutionnaire déclinée à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE), référence de la politique publique qui a fini de mettre notre pays sur les rampes de l'émergence.





Au vu de la trajectoire prise par notre pays depuis son accession à la magistrature suprême en 2012 et les perspectives plus que prometteuses avec l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz, il est impératif de nous inscrire dans la stabilité pour négocier ce virage important et dangereux avec la malédiction du pétrole qui guette tous les pays producteurs et exploitants d'hydrocarbures.





Macky Sall est l'homme dont tous les pays rêvent qu'ils soient leur président.



En effet, il est et restera de cette race d'hommes qui ont le pouvoir d’agir sur le cours des événements et de reprendre en main la conduite de leur histoire, celle de leur pays ou de leur continent.





Si on a la chance de l'avoir dans son pays, on doit prier du fond du cœur que Dieu le préserve et lui accorde une excellente santé pour qu'il puisse continuer à nous faire rêver d'un Sénégal qui va rivaliser avec les plus grandes nations du monde, rêve qui devient de jour en jour une réalité palpable avec toutes les réalisations d'infrastructures de dernière génération comme le TER, le BRT, le Stade Abdoulaye Wade, les ponts et autoponts, les autoroutes, les hôpitaux, les universités, etc.





Pour toutes ces raisons et tant d'autres encore, il reste et demeure notre plan de A à Z.