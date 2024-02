Macky Sall, un homme d'Etat au cœur de l'Etat (Par Bouna Kanté)

Les gorges profondes des fossoyeurs de la République inondent depuis quarante huit heures les plateaux de télévision et les stations radios pour déconstruire les arguments du Chef de l'Etat qui, pendant quatre vingt dix minutes, s'est adressé à son peuple pour clarifier ses options :



- Macky Sall a terminé son mandat de Président de la République le 2 avril et n'est candidat à rien



- Macky Sall initie un dialogue ce lundi pour un large consensus autour de la date de la présidentielle et les modalités de son organisation



- Macky Sall est ouvert à tout processus légal pour l'élargissement des détenus liés aux événements de mars 2021 et juin 2023



- Macky Sall respectera scrupuleusement la Constitution du Sénégal pour rendre le pouvoir à un Président élu après sa prestation de serment devant le Conseil Constitutionnel.



Que veut-on de plus ? Pourquoi une campagne internationale nauséabonde de dénigrement du Chef de l'Etat qui a fini de faire du Sénégal un pays attractif à tous points de vue ?



Toute personne de bonne foi reconnaît le bilan combien élogieux du Président Sall. Toute oeuvre humaine est certes perfectible mais l'homme a su faire mieux que tous ses prédécesseurs. Depuis le 3 juillet, il se prépare à d'autres challenges. Il a conscience des exigences de la charte fondamentale de notre pays d'où sa propension à scrupuleusement respecter les décisions du juge électoral.



A l'opposé des gloseurs commandités, le Président Macky Sall gére un État, celui du Sénégal, qui ne doit pas sombrer et ne sombrera pas. Forces organisées, forces occultes, forces opportunistes, elles ne doivent pas prospérer et le tenant actuel du pouvoir s'emploie à les combattre et a les neutraliser pour un Sénégal debout et fier.



Pour avoir exercé le pouvoir pendant douze ans en sus de ses expériences primatoriales et parlementaires, le Président Sall connait l'Etat mieux que tous ses adversaires. Avec un sens reconnu de l'anticipation. Il a déjoué l'ère de la polémique d'une crise institutionnelle pour faire face à une nouvelle séquence. Qu'est ce à dire ? Le président s'est occupé de son mandat. Pour le reste, la solution ne peut provenir que du dialogue et de la décision des sept sages. A eux de jouer.



Au peuple de se préparer pour le rendez-vous des urnes et au Président de sauvegarder l'Etat pour un devenir sécurisé d'un Sénégal, de plus en plus enraciné dans des valeurs démocratiques que lui envie l'Afrique.



Bouna Kanté Cadre APR Benno Bokk Yaakar