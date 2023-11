Madiambal Diagne : "il y a une volonté de dépassement de part et d’autre"

A Lomé depuis 3 jours, le président international de l’Union de la presse francophone (UPF) a rencontré les médias ce mercredi. Madiambal Diagne a fait savoir aux professionnels des médias que son déplacement dans la capitale togolaise s’inscrit dans une démarche de facilitation et de conciliation. L’urgence, selon le Sénégalais, c’est de travailler à la libération de Loïc Lawson, président national de l’UPF (UPF-Togo) et patron du journal ‘Flambeau des démocrates’ et Anani Sossou, journaliste freelance. Les 2 confrères sont en détention depuis quelques jours dans une affaire de vol chez le ministre Kodjo Adedze.





Madiambal Diagne a indiqué qu’au cours de son déplacement, il a rencontré tous les protagonistes de cette affaire, notamment les 2 journalistes à la prison civile de Lomé mais aussi leurs avocats. Il dit avoir discuté et échangé avec la personne plaignante et son avocat et également des ministres togolais. A la fin de sa mission, M. Diagne dit que les échanges qu’il a eus avec les uns et les autres sont fructueux et encourageants.





« Je suis à Lomé pour être au chevet de nos amis Loïc Lawson et Anani Sossou qui sont arrêtés depuis quelques jours. Il est du devoir et de la responsabilité de l’UPF de venir soutenir ses membres, de soutenir la presse togolaise, de venir l’encourager en assurant notre volonté et notre combat de toujours. Nous osons espérer l’ouverture d’esprit et la volonté manifestée par toutes les parties sera de mise pour qu’on puisse arriver très rapidement à l’élargissement ou la mise ne liberté provisoire de nos confrères arrêtés. C’est cela l’objectif de mon déplacement sur Lomé », a-t-il déclaré.

‘



Une volonté de dépassement de part et d’autre’





Le président international de l’UPF a expliqué aux médias ce qu’il a fait concrètement à Lomé. Il parle de discussions approfondies avec les différents protagonistes et dit avoir remarqué une volonté de dépassement de part et d’autre.





« J’ai eu des discussions approfondies avec les différentes parties, j’ai rencontré nos amis en prison dans une bonne ambiance, les autorités pénitentiaires m’ont permis de les rencontrer pour discuter en toute tranquillité et sérénité avec nos confrères. C’est une situation que je dois saluer parce que ce n’est pas évident d’espérer cette ouverture d’esprit. Cette faveur qu’on a eue à nous faire pour rencontrer très facilement mes confrères et d’échanger avec eux en toute liberté. J’ai discuté avec leurs avocats qui ont montré aussi une grande ouverture d’esprit et un professionnalisme dans la prise en charge de ce dossier. J’ai rencontré la partie civile (la personne plaignante) et j’ai discuté avec lui et son avocat. J’ai rencontré aussi le ministère de la communication mais aussi le ministre de la justice, j’ai eu des échanges en amont avec ces ministères avant de venir au Togo et j’ai pu noter une volonté de dépassement de part et d’autre et je suis dans la logique de l’encourager », a-t-il narré.





Selon M. Diagne, l’UF travaille et œuvre en synergie avec les autres organisations de presse pour la liberté d’expression mais aussi la défense des journalistes. Pour cette mission, il dit avoir eu le mandat du bureau et du comité internationaux de l’Union qu’il préside pour venir au Togo poser des démarches pertinentes pour arriver à une solution apaisée permettant que les 2 journalistes retrouvent leur rédaction et familles.