Majorité relative ou absolue ? Pour quelle coalition ? Quels jeux d'alliance ? Rien n'est encore joué...(Par Mohamed Tidiane NDIAYE)

A la lumière des résultats publiés par les Commissions départementales de recensement des votes (CDRV) et les tendances lourdes au niveau de la diaspora, BBY aurait 57 sièges contre 55 pour l'inter coalition YAW-Wallu.