Mention très honorable, Madame la première dame ! (Par Ibrahima Baba SALL)

Tous nos hommages, Madame la Première Dame, Marieme Faye Sall !





Vous avez été la première dame du Sénégal sénégalaise au véritable sens du terme parce qu’imbue de nos valeurs culturelles au plus profond de vous.





Votre simplicité et votre modestie, votre aversion pour l’arrogance et la suffisance ont ravi les Sénégalais et surtout les Sénégalaises très attirées par le luxe et les choses mondaines.





En effet, jamais personne ne vous a vu parader avec des parures d'or ou porter des habits dont le coût pourrait choquer le commun des Sénégalais.





Vous êtes restée malgré tout vous-même.





Vous vous êtes investie pleinement pour accompagner votre époux dans l’accomplissement des nobles desseins qu’il avait pour notre cher pays.





C’est la raison d’être de la création de votre fondation au titre très révélateur, « Servir le Sénégal » dont la mission principale était de favoriser toutes les actions sociales envers les couches défavorisées et démunies et d’œuvrer pour la promotion économique et sociale des Sénégalais et à l’avènement d’un Sénégal de prospérité et de bien-être.





Dès mai 2013, elle a lancé son Plan d’action national pour l’élimination de la transmission du virus du Sida de la mère à l’enfant.





Son intervention avait servi, in extremis, avait permis de sauver l’année scolaire de 2018, après une longue grève des enseignants qui faisait planer la menace d’une année blanche.





Elle est présente au quotidien pour soulager ses compatriotes en difficultés sur l’étendue du territoire national.





En témoignent ses nombreuses interventions dans la banlieue de Dakar pour venir en aide aux populations victimes des inondations à qui elle a offert des motopompes, des vivres, des matelas…





Elle a doté d’ambulances à beaucoup de structures de santé.





Durant les événements religieux comme le ramadan, la tabaski, les magals ou gamous, sa fondation a toujours apporté aide et assistance aussi bien aux chefs religieux qu’aux compatriotes démunis.





Tout cela, sans compter les nombreuses demandes reçues soit pour des prises en charge sanitaires ou scolaires.





Au plan politique, elle a été d’un apport considérable pour le Président Macky Sall en étant un trait d’union entre lui et ses amis, sa famille de manière générale que ses charges de président ne permettent plus la proximité d’alors.





C’est également le même rôle qu’elle a toujours joué entre le président et les familles religieuses entre qui elle est un relais efficace.





Bref, madame la première dame, votre souci n’a jamais été de thésauriser des milliards dans des comptes à l’étranger, mais vous avez investi à travers votre fondation tout ce vous avez au service exclusif du Sénégal, des Sénégalaises et Sénégalais.





« Yalla xam bolle », comme disent les wolofs, car vous constituez avec votre époux un excellent couple avec des préoccupations communes : servir le Sénégal. Vous êtes le couple idéal.





Marième, vous ne faites pas partie des épouses qui ont entrainé leur mari dans leur chute. Au contraire, votre sagesse a très certainement eu un effet dans la décision historique prise le président le 03 juillet 2023 de ne pas se présenter pour une troisième candidature à la présidentielle de 2024.





Au soir du 02 Avril 2024, vous pourrez regarder votre époux dans le blanc des yeux et lui dire « Monsieur le Président, vous n'avez pas déçu votre peuple ; moi non plus, vous ne m'avez pas déçu. »

Il vous rétorquera la même : « Marième, vous ne m’avez pas déçu ; vous n’avez pas déçu les Sénégalais. »





Le peuple sénégalais dans son entièreté vous dira : « vous ne nous avez pas déçu ».





Le seul regret qu’il nourrit déjà c’est qu’il sait qu’il est possible de vous trouver un successeur, mais il sera impossible de vous remplacer.





Que dieu vous protège, vous et votre famille et qu’il permette au Sénégal de trouver un successeur pour continuer le bel élan de marche vers l’émergence, voire le développement économique et social.