Monsieur Abdoul Aziz Diop, vous n'avez pas raison, mais alors pas du tout ! (Par Abdou Karim SALL)

Monsieur Abdoul Aziz Diop, vous n'avez pas raison, mais alors pas du tout !





C’est avec beaucoup de peine que j’ai écouté votre intervention sur Seneweb.





Je suis peiné parce que ces propos émanent d’un ancien collaborateur du Président de la République.





Une collaboration de plus de 10 ans sous l’ombre de Son Excellence M. Macky SALL qui vous a permis d'apprendre beaucoup choses (c'est vous-même qui le dites).





Peiné également d'entendre de tels propos discourtois venant de quelqu'un que j’ai toujours considéré comme un modèle achevé de loyauté.





Vous dites que le critère de compétence n'a aucune valeur pour le Président de la République au moment de choisir ses collaborateurs.





Alors, vous vous trompez lourdement, mon très cher.





Sinon, comment expliquer votre longévité auprès de la première institution du pays en tant que conseiller spécial ?





Vous clamez haut et fort que vous êtes le seul spécialiste en lexicométrie en Afrique.





On vous le concède. Seulement, je remarque que votre long séjour aux côtés du Président ne vous a pas permis de comprendre que votre ancien patron est l'une des rares personnes à avoir cette capacité de détecter dans les premières heures d'un contact, les personnes dignes de confiance et loyales, et quelles que soient les circonstances.





Je ne parle même pas de fidélité qui émane du cœur puisqu'elle symbolise la permanence d'un sentiment, mais plutôt la loyauté qui est le respect d'un contrat.





Alors, quand on ne sait pas taire les confidences que le privilège de la proximité avec la plus haute autorité du pays vous a donné, eh bien on n'est pas digne de confiance.





Cher ami, vous avez beau être le plus diplômé de la planète, mais cela ne fera jamais de vous le meilleur parmi les Cadres.

Que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin !