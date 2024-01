Monsieur le Président, la critique est aisée, mais l’art difficile ! (Par Ibrahima Baba SALL)

Depuis quelques temps, je suis l’objet de critiques infondées fomentées par le Président du Conseil départemental de Bakel et deux de ses acolytes qui ne sont autres que les maires de Kidira et de Bélé.





Ces trois pelés et un tondu s’agitent dans ce contexte préélectoral pour essayer, en vain, de remettre en cause ma légitimité historique de président du Comité électoral départemental de Bakel, fonction que j’ai toujours assumée depuis la mise en place de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar.





Et depuis lors, nous avons remporté haut la main toutes les élections sur l’ensemble du périmètre départemental avec des scores inégalés sur l’ensemble du territoire national.





Notre sacerdoce a toujours été d’accompagner loyalement le Président Macky Sall, notre seul leader en politique, pour l’aider à gagner avec brio et lui permettre de réaliser les nobles ambitions qu’il a pour notre cher pays, le Sénégal.





C’est la raison pour laquelle nous avons accepté, sous ses instructions, de soutenir le candidat qu’il a choisi pour la coalition, le premier ministre Amadou Ba.





Depuis lors, nous nous sommes investis pour la grande mobilisation des militants et sympathisants du département pour une victoire éclatante de notre candidat dès le premier tour.





C’est ainsi qu’à l’occasion des opérations de parrainage, nous avons pu mobiliser avec l’appui de la quasi-totalité des maires du département un lot de 14 318 parrains pour un quota de 4 000 exigés.





Ceci a été rendu possible par notre présence sur le terrain malgré nos lourdes charges de Vice-président de l’Assemblée et de député de la CEDEAO et par les moyens propres que nous avons mis à la disposition des militants pour leur permettre de descendre au niveau des bases.





En ce moment précis, on peut se demander où étaient le président du Conseil départemental, les maires de Kidira et de Bélé ?







Eux qui revendiquent une présence sur le terrain étaient en train de se la couler douce en France pour attendre le candidat Amadou Ba.





Où étaient-ils quand j’organisais des meetings à Sinthioudioye et à Alahina Bocar dans la commune de Kidira, à Sendebou dans la commune de Bélé pour faire adhérer des militants de Bokk Guiss Guiss, du PDS et de Rew Mi dans le but d’élargir les bases du parti et de relever notre score à la présidentielle à plus de 80 % ?





On peut maintenant bien comprendre l’agitation de ces chasseurs de primes à l’approche de l’élection présidentielle, eux qui ne sont intéressés que par la recherche du gain facile et qui, au lieu de servir les populations, se servent d’abord.





Dans le département on sait bien qui est qui et qui fait quoi. Nous avons toujours procédé à une distribution équitable des fonds de campagne que nous avons à chaque occasion remis directement aux maires pour leur permettre de battre campagne au niveau local. Nous avons même pris notre propre argent pour soutenir certains d’entre eux.





Le président du Conseil départemental est un vendeur d’illusions, impopulaire du fait de sa tortuosité politique qui lui a fait faire le tour des différents partis politiques.





C’est seulement ma générosité et mon souci d’élargir les bases du parti qu’on lui a ouvert grandement les portes et proposé aux fonctions de président du Conseil départemental.





Pensant être bien assis, il tente de me poignarder dans le dos.





Mais il doit aussi bien savoir que je ne suis pas né de la dernière pluie et que ce n’est pas lui et ses acolytes qui peuvent rivaliser politiquement avec moi dans le département de Bakel, car je ne boxe pas dans leur catégorie.





Aujourd’hui plus que jamais, sans être diverti par ces politiciens en mal de popularité, je travaille de la manière la plus acharnée pour le triomphe de notre candidat.





Monsieur le premier ministre, tenez le bien pour dit ! Si c’est sur ceux-là que vous comptez pour gagner le département, vous risquez d’avoir la surprise de votre vie.





La sagesse recommande qu’ils regagnent les rangs pour travailler avec les militants légitimes que nous sommes, nous qui avons été à la base de la création de l’APR avec le Président Macky Sall.

Ce sont les actes qui font croire aux paroles et non le contraire. Nous, nous avons choisi les actes à la place de la parole.





Alors travaillez et cessez de jeter le discrédit sur les gens car comme le dit l’adage : « la critique est aisée, mais l’art difficile »

A bon entendeur ! Salut !

Ibrahima Baba SALL

Coordonnateur départemental de BBY à Bakel