Moustapha Diakhate un homme politique véridique et courageux (Par Amar Yaya Sall)

Je n’ai jamais appartenu au PDS ou à L’Apr partis dans lesquels Moustapha Diakhate a milité. Je ne partage pas la majorité de ses opinions politiques, cependant j’ai toujours admiré son courage politique et son franc parler.





Du temps de la toute puissance de Abdoulaye Wade comme de Macky Sall il n’a pas hésité à exprimer publiquement et vigoureusement ses divergences avec eux et dénoncer certaines de leurs pratiques et ou décisions. L’assumation de ces divergences lui a valu defenestration sous les deux régimes.





Il est le seul et unique homme politique à avoir dénoncé l’affaissement de la République devant les chefs religieux.





Il est le seul homme politique à oser dénoncer la non application de la loi sur la parité à Madina Gounass et à Touba.





Il est le seul à avoir dénoncer la pratique d’une liste unique à Touba lors des élections locales et législatives défendant ainsi la démocratie et nos lois.





Il est le seul homme politique à avoir dénoncer et appeler au démantèlement des milices religieuses et leur usurpation du rôle des forces de défenses et de sécurité sur certaines portions du territoire national.





Moustapha Diakhate est un défenseur intransigeant de la république, de ses institutions et de ses valeurs qui mérite le respect et la considération de tous les citoyens conscients et avertis.





Merci Moustapha sentinelle de la République.