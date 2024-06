Nation! (Par Ousmane Ndiaye)

Chers compatriotes,

Aujourd'hui, plus que jamais, notre chère nation sénégalaise a besoin de retrouver l'esprit d'unité et de fraternité que nous ont légué nos ancêtres. Plus qu’une simple idée, la vision d'une "commune volonté de vivre ensemble" prônée par le premier président du pays, Léopold Sédar Senghor, doit aujourd'hui constituer notre viatique, un appel profond à tous les Sénégalais et Sénégalaises, de toutes les ethnies, religions et régions, à s'unir pour le bien commun.

Malgré mon désaccord avec ce dernier sur beaucoup d’options, surtout économiques, force est de reconnaître que sa sagesse, sa clairvoyance et son humanisme nous ont toujours guidés vers un Sénégal où la diversité est une force, où chaque culture, chaque langue, chaque tradition trouve sa place dans un ensemble harmonieux. Il voyait dans notre pluralité une richesse incomparable, une mosaïque qui, une fois assemblée, formerait une nation forte et résiliente.

La situation actuelle de notre pays nécessite que nous retournions à ces principes fondamentaux. Les divisions politiques, ethniques ou sociales et malentendus religieux ne doivent pas nous éloigner de cet idéal ni de l’essentiel. En effet, avec l’exploitation de nos ressources naturelles, il est plus que jamais nécessaire de puiser au plus profond de nous-mêmes pour sauvegarder notre pays. La réconciliation et la cohésion nationale sont indispensables pour garantir la paix, la stabilité et le développement de notre nation.

Il est temps de raviver en nous cette flamme d'unité, de réaffirmer notre engagement envers les valeurs de solidarité, de respect mutuel et de justice sociale. Nous devons nous rappeler que nous partageons tous, une histoire commune, un destin commun, et que notre force réside dans notre capacité à surmonter ensemble les défis auxquels nous faisons face.

Nous, en qualité de citoyens sénégalais, avons la responsabilité de préserver et de renforcer l'héritage de nos ancêtres. Cela passe par des actes concrets : le dialogue ouvert et sincère, la promotion de l'éducation et de la culture pour tous, l'engagement civique et la participation active à la vie de la communauté. Chacun de nous doit jouer son rôle dans cette grande œuvre de reconstruction nationale.

La jeunesse, en particulier, doit être à l'avant-garde de ce mouvement. C'est elle qui portera les rêves et les aspirations de notre peuple vers de nouveaux horizons. Nous devons lui transmettre les valeurs de nos ancêtres et l'encourager à bâtir un Sénégal où règnent l'harmonie et la prospérité pour tous.

Il est évident que nous faisons face à une situation inédite! Pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, le peuple a choisi ses dirigeants d’une manière aussi éclatante et sans aucune contestation. Ces derniers, êtres humains comme vous et moi, poseront des actes qui iront parfois à l’encontre de ce que nous voulions. Ils commettront certainement des erreurs. Cependant, il est de notre devoir citoyen de les soutenir quand ils sont sur le bon chemin et de les rappeler à l’ordre quand cela sera nécessaire. Mais il ne faut jamais les abandonner alors qu’ils ont pris le pari de l’indépendance véritable!

L’indépendance véritable et effective du Sénégal nécessite le paiement d’un prix élevé. Ce prix est celui de notre engagement infaillible, de notre détermination à surmonter les obstacles et de notre courage face aux défis à relever. Nos dirigeants, dans leur quête pour une indépendance réelle, seront confrontés à des forces redoutables qui ont eu à déstabiliser bon nombre de pays et persistent dans leurs funestes œuvres. Ces forces, qu'elles soient économiques, politiques ou sociales, chercheront à freiner notre progrès et à saper nos efforts pour un Sénégal souverain.

Pour atteindre cette indépendance véritable, nous devons être prêts à faire des sacrifices. Cela implique de renoncer aux intérêts personnels au profit de l'intérêt national, de travailler sans relâche pour le développement de notre pays et de défendre avec ferveur nos valeurs et notre souveraineté. La route sera parsemée d'embûches, mais nous devons rester résolus et unis, formant un bouclier protecteur pour nos dirigeants et notre nation, ceci même au prix du sacrifice suprême de nos vies.

La commune volonté de vivre ensemble doit redevenir notre credo, notre raison d'être. Unissons nos forces, nos talents et nos cœurs pour construire un Sénégal uni, fort et prospère.

Vive le Sénégal ! Vive l'unité nationale! Que Dieu bénisse notre belle nation.

Ousmane Ndiaye