Ousmane Sonko : un désir de changement systémique confirmé par les urnes (Par Alassane Mbaye)

Les grandes nations ont souvent connu des révolutions, et le Sénégal ne fait pas exception. Les dix années d’opposition d’Ousmane Sonko représentent une période révolutionnaire pour le peuple sénégalais. Cet homme, seul contre un système en place depuis 1960, a su mobiliser les masses autour d’un désir profond de changement.





Le Premier ministre sénégalais a redéfini le paysage politique du pays, marquant une nouvelle page de son histoire. Sa lutte acharnée contre le népotisme, le clientélisme politique, la corruption et les détournements de deniers publics a résonné dans tout le pays.





Nous devons désormais entreprendre un changement profond du Sénégal, en adoptant un nouveau modèle de développement économique, une nouvelle vision et en relevant de nouveaux défis.





Il est temps d’en finir avec le « tok muy dokh », les « doorkat », le « maa taay », les mercenaires de la plume, ainsi qu’avec le métier d'insulteur de la république qui prospère dans l'ombre. Avec cette nouvelle législature, le Sénégal a l'opportunité de surmonter les obstacles liés à la mal gouvernance.





Ousmane Sonko a véritablement redéfini le paysage politique du Sénégal, marquant une victoire éclatante pour cette législature ce dimanche 17 novembre 2024. Son succès représente un « DOGAALI national », qui envoie les opportunistes et autres imposteurs vers une retraite politique bien méritée.





Pour appuyer cette transformation, plusieurs réformes doivent être mises en œuvre :

- Création d'une Haute Cour de justice dans l’optique de garantir la responsabilité des dirigeants et de lutter contre l'impunité.

- Abrogation de la loi d’amnistie pour rendre justice aux familles des victimes du régime précédent.

- Restauration des fonctions parlementaires afin de renforcer l’Assemblée nationale pour qu’elle retrouve son rôle central dans la démocratie.

- Révision des lois pénales pour sanctionner les écarts dans la gestion des biens publics afin d'assurer une utilisation transparente des ressources.





Ces mesures sont essentielles pour établir une gouvernance éclairée et responsable.