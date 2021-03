Paix au Sénégal : Pour un retour d’exil du journaliste et consultant Adama Gaye (Par Boubacar Sèye)

Le Sénégal vient de traverser une période très trouble de son histoire où les cendres de l'explosion sociale sont encore perceptibles à l'échelle du pays.





Même si, nous notons une accalmie après la médiation salvatrice de nos chefs religieux et coutumiers, il convient de rester vigilant sur certains comportements qui naviguent à contrecourant de la paix.





Nos chefs religieux ont appelé à la désescalade et prôné l’apaisement social pour la stabilité de notre pays qui partait à la dérive.





La prise de conscience des uns et des autres sur la gravité des faits, justifie que tous les fils du Sénégal, d’ici et d’ailleurs soient interpellés et poussés à participer à ce climat de paix sociale.





En cela, nous appelons à un retour sans condition du doyen Adama Gaye dont l’expérience et ses relations peuvent être d'un apport indéniable pour le développement du pays, le seul vecteur unificateur du moment.





Au moment où un appel à l'unité nationale est lancé pour faire face aux défis qui attendent le Sénégal, le retour d'exil du petit fils de Cheikh Ahmadou BAMBA, Adama GAYE, doit permettre de sceller un nouveau pacte social où tout le





monde aura sa place dans le respect des règles édictées par notre constitution.





C’est une main tendue au Président de la république, suite à son discours du 08 mars pour réunir toute la famille Sénégal sans exception, de Karim Meissa Wade à Adama Gaye.





Le retour de ces fils du pays, devient une demande sociale et nous devons œuvrer pour des actions positives et de médiations pour la réalisation de cet acte citoyen.





Que ceux qui peuvent parler directement au Président le fassent dans l'intérêt du Pays !





Qu'Allah SWT veille sur notre Cher Sénégal !