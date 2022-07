Par obligation de vérité, je témoigne (par Amadou DIOP, Ancien Ambassadeur )

En raison de l’obligation de réserve pesant déontologiquement sur le serviteur de l’Etat même après l’exercice de ses fonctions, le silence s’est imposé comme ligne de conduite sur des sujets particulièrement sensibles, alimentant de vives controverses dans l’espace public.



Nos modestes contributions à des analyses sur l’actualité Internationale, vivifiant ainsi cette passion du métier de diplomate, qui vous poursuit jusqu’au crépuscule de la vie à l’image de ces orfèvres dont les noms resteront à jamais gravés comme tant d’autres au panthéon de notre diplomatie. Parlant de ces valeureux virtuoses, nos pensées pieuses vont tout naturellement à nos illustres aînés feus Ousmane Tanor Dieng, Bruno Diatta, Falilou Kane mais aussi à Massamba Sarré et Claude Absa Diallo(Qu’Allah leur accorde longue vie et santé). Que le Tout Puissant, dans son infinie miséricorde, continue de descendre Sa Grâce illimitée sur nos regrettés disparus.



Fidèle à ce métier qui place plus en retrait qu’à la retraite » pour reprendre cette formule fort appropriée du Doyen Seydina Oumar Sy, nos modestes contributions se focaliseront dès lors sur la guerre en Ukraine, les jalons de la présidence de l’Union Africaine, les enjeux de la tournée du Président Joe Biden au Moyen-orient, la rencontre au sommet Russie-Iran-Turquie. Pour la circonstance, l’acuité du débat sociétal, passionnant et passionné, sous-tendu par de multiples enjeux, dans un contexte politique particulier interpellent tout citoyen sénégalais, nous place dans une obligation plus forte de témoignage, au nom de la Vérité.



Elle se fonde intrinsèquement sur les enseignements des religions révélées et se féconde des codes d’honneur ancestraux(Ceddo) qui ont cimenté nos sociétés traditionnelles.



Cette double source enrichissante, me suffit comme sève nourricière: -la forte recommandation subliminale de notre vénérable Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul(RTA) dans « Massalik Al Jinaan » d’éviter un vice grave consistant à dissimuler ou refuser la vérité » (paragraphe 925,page 142);



-les conseils avisés de notre cher érudit père feu Ibrahima Sakho(RTA) sur la primauté du «Haqq»(Vérité) et du «Sabr»(Endurance) sur tout. Dès lors, dire vrai, coller aux empreintes indélébiles du vécu, les retracer et les révéler fidèlement en tant qu’à la fois témoin, acteur et observateur dans cet exercice où l’interne et l’international s’entremêlent.



Oui, je puis témoigner en notre ancienne qualité de Représentant de notre pays auprès de l’Union européenne et du Groupe des Etats d’Afrique et des Caraïbes, à Bruxelles, de 2013 à 2021, sur au moins deux faits majeurs parmi tant d’autres, en notre qualité de membre du Groupe de négociation Post-Cotonou.



SEM Macky Sall, Président de la République, aura été le principal artisan de la préservation de l’unité du Groupe ACP face au courant très fort de sa dislocation au sein aussi bien de l’Union africaine que de l’Union européenne. Sa plaidoirie mémorable à la tribune du sommet de l’UA à Nouakchott entre autres emportant l’adhésion de ses pairs mérite d’être rappelée dans ce sens de l’histoire.



SEM Macky Sall, Président de la République du Sénégal aura été le rempart le plus solide ayant empêché l’insertion de l’agenda LGBT dans le nouvel accord Post[1]Cotonou.



En effet, face aux puissants assauts répétés des Européens et de beaucoup d’autres du Groupe ACP ayant succombé aux fortes pressions (je ne citerai pas les noms par obligation de réserve) d’insérer impérativement dans le texte la promotion de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle(la même exigence a été formulée subtilement sur les points afférents à la santé et droits sexuels et reproductifs), le Président s’y opposa fermement.



A ce titre, le dire vrai, sans fignoler, interpréter, nous dicte de livrer, sans nuance -la nuance étant si caractéristique du diplomate-, ses fermes instructions dans ce sens en sollicitant l’indulgence de ma chère famille diplomatique pour cette glissade non conventionnelle, au nom de cette norme supérieure qu’est la Vérité.



Ses instructions claires nettes et précises, en résumé, comme suit : (je cite) 1/«Cette exigence est inacceptable pour le Sénégal qui ne saurait accepter l’inacceptable» ; 2/ «Cette ligne rouge pour le Sénégal à ne pas franchir» ; 3/ «Nous respectons l’autre partie dans ses choix, convictions, croyances et valeurs ; veiller strictement à ce qu’en retour, à ce que les nôtres soient scrupuleusement respectées, en toute souveraineté.»



Cette ligne ferme a été maintenue durant tout ce long, complexe et difficile processus de négociations, 27 mois durant, malgré toutes les tentatives multiformes, continues et fortes d’interlocuteurs, et partant d’émissaires au sommet qui se heurtèrent à l’opposition du Président malgré le poids sur la balance, le partenariat privilégié du Sénégal avec l’Union Européenne, son principal bailleur avec notamment en toile de fond :



-l’absorption intégrale des 270 milliards alloués dans le cadre du Programme indicatif national du 11ème FED ;



-le financement partiel des projets régionaux-phares concernant notamment dans le Programme indicatif régional(PIR)d’environ500 milliards :corridor routier, énergie, Omvg, échanges commerciaux ferroviaires Dakar[1]Bamako ;



-la contribution significative au plan de résilience face à la pandémie Covid 2019 pour un appui budgétaire de 100milliards ;



-le soutien conséquent dans le cadre «Team Europe» pour l’acquisition de vaccin et surtout pour l’installation au Sénégal d’une usine de fabrication de vaccins;



-l’accompagnement conséquent à des projets phares pour l’employabilité des jeunes à travers le Fonds Fiduciaire lancé au Sommet de la Valette au cours duquel le Président Sall aura joué un rôle majeur en faveur des initiatives de lutte contre les causes profondes de l’immigration clandestine. 60 milliards ont été mobilisés pour notre pays, 2ème bénéficiaire du Fonds en Afrique après le Niger.



Au demeurant la place de choix et le statut spécial réservé en Europe, au Président Sall au regard de sa haute stature internationale, sa vision novatrice, son incarnation du modèle sénégalais charriant Démocratie[1]Liberté-Droits de l’homme-Etat de droit, se sont illustrés largement dans son implication à tous les grands rendez[1]vous qui rythment la vie internationale.



Ce partenariat privilégié se nourrissant des relations particulièrement amicales, chaleureuses et spéciales qu’entretient le Président avec les plus hautes autorités de l’Union qui l’ont invité officiellement à Bruxelles, carrefour où bat le cœur de l’Europe, à douze reprises, donne la mesure de la capacité de résistance héroïque du C hef de l’Etat face aux fortes exigences européennes pour la promotion de l’agenda LGBT, au baromètre des rapports de force, jeux d’intérêt et interdépendance des enjeux qui configurent les relations internationales.



Ne pas faire ce juste témoignage nous aurait condamné au Tribunal de la conscience, à l’agora de la cité la «Respublica» dont nous sommes tous citoyens, mais surtout à la morale religieuse qu’aimait si souvent évoquer ce grand monument de foi et de sagesse feu Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh de «dire la vérité en toute circonstance» conformément aux enseignements divins.



Au demeurant, de cette opposition frontale avec ce partenariat exceptionnel durant 27 mois de négociations âpres, difficiles et complexes, les parties UE-ACP finiront par surmonter les divergences majeures dont celle relative à l’orientation sexuelle qui sera biffée sur impulsion du Sénégal. Du reste, le texte de compromis avalisé par SEM Macky Sall et adopté à la fin des négociations porte la marque indélébile du Sénégal.



C’est dire une fois de plus, la constance de la position, sans ambiguïté, du Président Macky Sall qui mérite, à l’honneur et à la fierté de notre cher Sénégal, d’être souligné par devoir de mémoire, fidélité aux valeurs, exigence de vérité d’un acteur d’hier, observateur d’aujourd’hui et témoin pour demain qui fera jour.



Amadou DIOP, Ancien Représentant du Sénégal auprès de l’Union Européenne