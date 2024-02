Pr Sidy Alpha NDIAYE : Un Agrégé de droit Public, un politicien encagoulé ! (Par M. Babacar LO NDIAYE)

Pr Sidy Alpha NDIAYE, l’analyse d’un intellectuel, de surcroît un agrégé de droit Public ne devrait souffrir d’aucune partialité. Mais force est de constater que vous avez déçu, mélancoliquement, toute la corporation universitaire, de par votre posture partisane.



Et tous les observateurs avertis, qui savent discerner le faux du vrai, vous ont démasqué.

En représentant et en signant au nom et pour le compte du candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024, Bassirou Diomaye FAYE, à la signature de la charte de la Coalition Diomaye Président, le professeur Sidy Alpha NDIAYE fait tomber, enfin, son masque.

Ainsi l’Agrégé en droit public ne disait pas le droit, mais servait, plutôt, les vils intérêts d’un candidat.

Diantre ! Quelle boulimie de votre part !

Que reste-t-il de crédibilité et de dignité des intellectuels et membres de la société civile rentiers de la tension.

Décidément, votre itinéraire en dit long sur votre malhonnêteté intellectuelle.

Mais rassurez-vous. En faisant tomber votre masque, vous venez de démontrer à la société, y compris vos étudiants, votre cynique opportunisme et obsession à la rente. Le chèque perçu était de combien ? Ou bien serait-ce un poste ministériel promis ?

Je vous ordonne de quitter l’amphithéâtre et de descendre dans l’arène politique.

Faites-le maintenant alors, et cessez de vous encagouler derrière votre masque de Professeur de droit public. Un intellectuel honnête et digne de confiance n’est pas manipulateur.

Pr Sidy Alpha NDIAYE, je vous regarde dans les yeux et vous dis que vous êtes un éhonté, un opportuniste qui cherche désespérément des prébendes. Quel prédateur intellectuel !

Alors, contre le régime en place, toutes vos sorties, vos agissements et vos jaillissements, c’était ça votre mobile ? Votre salaire de professeur ne vous suffit-il plus ? Ha, la prostitution intellectuelle paie bien chez vous.

En outre, éduqué, formé et payé par l’argent du contribuable, vous ferez mieux de vous ranger du côté de la décence, du bord de l’éthique, de la déontologie et de la morale. Vous faites honte à votre corporation et à vos étudiants.

Enfin Professeur, je voudrais vous envoyer le classique de Max WEBER intitulé "Le Savant et le Politique" où le grand sociologue allemand invite les universitaires à ne pas se draper du manteau de l’universitaire pour faire de la politique.

Mais cela ne servirait à rien de donner des arguments de bonne foi à des gens de mauvaise foi !

M. Babacar LO NDIAYE, Ingénieur Planificateur

Conseiller spécial du Président de la République

Président de la Convergence des Forces républicaines