PRESIDENT MERCI ENCORE UNE FOIS ! (Par Ibrahima Baba SALL)

Ce jour 08 juin 2023 restera à jamais gravé dans ma mémoire et dans celle de ma famille.





En effet, c’est à cette date historique que son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL a pris la décision, après consultation des députés de la Coalition Benno Book Yakaar, de me nommer Premier Vice-président de l’Assemblée nationale.

Vous comprendrez aisément les profonds sentiments qui m’animent dans ces heures qui suivent cette importante décision, sentiments qui font que j’ai du mal à trouver les mots justes pour traduire exactement la profonde satisfaction qui m’habite en ces moments-là, ma famille et moi-même.

Je voudrais tout simplement saisir ces moments fuyants pour adresser toute ma reconnaissance et ma gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL pour ce grand honneur fait à mon endroit et à l’endroit de toute ma famille.

Monsieur le Président de la République, ne me doit plus rien, mais c’est moi qui reste tout lui devoir.

En effet, depuis notre compagnonnage, il n’a cessé de me soutenir, mes proches et moi.

Dès son accession à la magistrature suprême, il m’a fait le privilège de figurer parmi les députés de la Coalition Benno Book Yakaar, après les élections législatives de juillet 2012.

Mon mandat a été renouvelé en 2017 et en 2022.

Qui plus est, je siège depuis lors au niveau du parlement de la CEDEAO.

Par ailleurs, il m’a investi trois fois de suite candidat à la mairie de la commune de Bakel, élections que nous avons toujours gagnées haut la main grâce à son soutien indéfectible.

Ce jour 08 juin 2023 est sans doute le jour de ma plus grande consécration, celui qui a sonné mon heure de gloire après cette nomination comme Premier-vice-président de la deuxième institution de notre pays, nomination qui été une des surprises les plus agréables que la vie m’ait réservée.

Je voudrais ainsi exprimer à son Excellence Monsieur le Président de la République toute ma gratitude et ma sincère et profonde reconnaissance, celle de ma famille biologique, celle de toute la région du Sénégal oriental et celle de la famille de Benno Book Yakaar.

Cette nomination est, en effet, la reconnaissance de la fidélité, de l’engagement pour tous les militants de la première heure de notre parti, l’Alliance Pour la République (APR), que nous avons créé le 01er décembre 2008 pour accompagner le Président dans sa marche victorieuse pour la conquête et l’exercice du pouvoir.

Ainsi, avec les efforts conjugués de tous, vous avez été brillamment élu quatrième président de la République du Sénégal le 25 mars 2012, à l’issue d’un second tour où le peuple vous a accrédité de 65, 8% des suffrages.

Depuis lors, vous avez, grâce à votre vision déclinée dans le Plan Sénégal Emergent (PSE), mis le Sénégal sur les rampes de l’émergence.

En témoignent vos nombreuses réalisations qui ont fini de hisser notre pays parmi les plus en vue dans le continent du fait des infrastructures de dernière génération édifiées partout dans le pays qui ont amélioré considérablement les conditions de vie et d’existence de nos populations en termes d’éducation, de santé, d’électrification, de mobilité, bref de qualité de vie.

Tous, dans une parfaite symphonie achevée, vous disent mille fois MERCI !

Vous demeurez et vous resterez pour toujours notre référence, notre guide, bref, nous sommes réglés à votre montre.

En effet, vous êtes, Excellence Monsieur le Président, par votre sens élevé des responsabilités, votre patriotisme, votre compétence, le seul choix qui vaille pour continuer à présider aux destinées de notre chère nation que nous saurions mettre entre les mains d’aventuriers inexpérimentés et prêts à mettre la République dans le chaos pour assouvir leurs vains espoirs de diriger ce pays.

Quoiqu’ils puissent faire la République, bénie par nos saints hommes qui pour nom : Serigne Touba Khadimou Rassoul, El Hadji Malick SY, Bou Kounta Ndiassane, Mame Limamoulaye, Thierno Mountaga TALL, entre autres érudits, et vitrine de la démocratie en Afrique avec des acquis importants depuis les présidents Léopold Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye WADE renforcés sous votre magistère, cette République, disais-je restera debout pour continuer sa marche inexorable vers l’émergence qui n’est plus un rêve mais une réalité de tous les jours.

Ainsi, nous vous renouvelons notre engagement sans faille et notre ferme détermination à vous accompagner dans tous les combats que vous menez pour le développement économique et social du Sénégal.