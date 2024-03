Président ousmane sonko, les populations du departement de bakel meritent d’accueillir la grande caravane de notre « coalition diomaye président » (Par Oumar SAKHO)

Nous remercions Allah SWT, Le Tout Puissant, Celui dont les Pouvoirs sont au-dessus de tout, de vous avoir fait libéré, ainsi que notre futur et magnifique Président, M. Bassirou Diomaye Diakhar FAYE. Le Peuple sénégalais vous sera toujours reconnaissant, vous êtes une chance et pour le Sénégal et pour l’Afrique tout entière qui aspire à se libérer des chaines du sous-développement et du néo-colonialisme.







Monsieur le Président, nous avons appris, avec une surprise bien amère, que la Grande Caravane de notre Coalition DIOMAYE PRÉSIDENT, contournera les villes et villages soninkés du département de Bakel, de Kidira, de Goudiry et de Kédougou, bref, entièrement la partie Est du pays. En effet, par une vidéo dans laquelle nous apercevons notre camarade Moustapha Mamba GUIRASSY, qui donne les dates et lieux de ladite Caravane, il s’avère qu’une fois à Ourossogui, vous allez bifurquer sur votre gauche, en suivant un itinéraire qui passera par Matam, Podor, Dagana, Saint-Louis, vers le Ferlo, etc., en laissant de côté des dizaines et des dizaines de milliers de militants, de sympathisants du PASTEF. Car de Kanel à Bakel, Kidira, Goudiry, Kédougou, etc., Monsieur le Président, la non considération de l’élite politique sénégalaise reste inexpliquée, au point que beaucoup disent que cette partie du pays que vous avez évitée de sillonner en 2019 lors de la présidentielle de cette même année, est délaissée, elle ne semble pas être considérée comme une partie à part entière du Sénégal, et c’est extrêmement humiliant pour ces populations, mais également pour nous, Patriotes, du pays et de la Diaspora ; car la Diaspora du Département de Bakel a entamé depuis deux ans, un travail acharné sur le terrain, en finançant les différentes sections et cellules du Pastef, en organisant le parti dans les différentes localités du département, en menant une campagne de réinformation intensive et objective auprès des populations, à tel point qu’aujourd’hui, le régime agonisant de Macky Sall désespère de gagner dans ces territoires qui étaient pourtant réputés être son « pré-carré ». Malheureusement, en snobant ces localités, Monsieur le Président, vous donnez raison à ce que beaucoup parmi nous pensons : nous ne sommes absolument pas considérés au Sénégal, et le Pastef, une fois au pouvoir, ne dérogera probablement guère à cette règle.





L’argument selon lequel le temps est court pour tout faire, certes nous l’entendons, mais il n’est pas suffisant et pertinent pour justifier la mise de côté de toute la partie Est du pays, vous délaissez ces territoires soninkés comme ces anciens dirigeants du Sénégal, ce n’est pas un message positif que vous envoyez à ces populations et cela conforte beaucoup dans le sentiment d’être abandonnés par vous aussi.





Rien n’est trop tard, rien n’est gravé dans le marbre, Monsieur le Président, Ousmane SONKO, il est encore temps de faire un tour dans le département de Bakel et vous ne serez absolument pas déçu, comme lors de votre dernier passage à Bakel, ce jeudi 21 juillet 2022, vous avez été reçus et ovationnés par des milliers de personnes, chose qu’on n’a jamais vue dans l’accueil d’une personnalité politique dans cette localité.





Nous vous attendons, Monsieur le Président, avec la Grande Caravane de notre Coalition DIOMAYE PRÉSIDENTE, dans le Département de Bakel, avec une immense ferveur.