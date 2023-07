Présidentielle 2024: « Mansour Faye, le candidat de Bby au meilleur profil » (Les Amis de Mansour Faye)

« La liste des candidats à la candidature de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour les élections présidentielles de 2024 n'est pas encore close. Et pour cause, la candidature en gestation du Ministre Mansour Faye est portée par des Sénégalais de tout bord qui se fondent sur son ancrage au sein de BBY, sa légitimité politique mais également ses compétences prouvées partout où il est passe.





La liste des candidats à la candidature au sein de la mouvance présidentielle pour succéder au Président Macky Sall en 2024 continue de s'allonger. En effet, des sénégalais commencent à agiter la candidature de Mansour Faye, actuel Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement.







Parmi tous les potentiels candidats de la coalition Benno Bokk Yaakaar, il est le mieux placé sur le plan de l'ancrage et de la légitimité historique. C'est en 2004 qu'il a commencé à faire le tour du Sénégal pour installer des cellules de soutien au Président Macky Sall et c'est sur ce socie que la base affective de ce dernier a été bâtie.





C'est parce que dès le début, il a cru au projet de Macky Sall avec la ferme conviction qu'il mettra un jour ce pays sur les rampes de l'émergence. Des responsables du parti au niveau de Kaolack, Kaffrine, Koungueul, Malème Hodar peuvent bien témoigner que Mansour Faye est l'un des acteurs de l'implantation de l'Alliance Pour la République (APR), dans toute cette zone.





En sus, il a fait une partie de ses humanités à Véligara et mis en rapport le Président Macky Sall avec des responsables devenus de hauts cadres du parti dans les localités de Médina Yorofoula, Diourbel et Bambey. D'où sa légitimité et son ancrage indiscutable au sein du parti au plan national.





Mansour Faye est aussi crédité d'une légitimité politique indiscutable parce qu'il est Maire d'une capitale régionale, en l'occurrence Saint-Louis, une ville inscrite en lettres d'or dans la vitrine de l'histoire politique du Sénégal. Il porte assurément la confiance des Saint-louisiens qui lui ont confié les destinées de leur cité pendant deux mandats.





Au sommet, personne ne doute qu'il bénéficie également de la confiance du Président de la République, et il a joué un rôle prépondérant dans la gestion de la délégation générale à la solidarité nationale où il a mis en œuvre, de façon cohérente et efficace, la politique des bourses familles qui est aujourd'hui chantée partout. Au Ministère de l'Hydraulique, il a posé des actes fondamentaux, dans la cadre de l'approvisionnement en eau potable de la capitale Dakar avec la mise en route du projet Keur Momar Sarr 3 (XMS3) et l'usine de dessalement de l'eau de mer, le Train Express Régional





(TER), le BRT, la relance du chemin de fer. C'est dire qu'il s'agit là d'un homme de défis qui a la confiance du Chef de l'Etat et qui a laissé des empreintes indélébiles partout où il est passé.





Dans les jours à venir, des sénégalais épris de paix, de justice, et pour qui, l'émergence économique et sociale est le seul dénominateur qui vaille, porteront la candidature du Ministre Mansour Faye, en tant que cadre sénégalais compétent, soucieux de l'intérêt national et qui a fait ses preuves partout. Après que le Président Macky Sall aura achevé ses concertations sur la question, ils prendront leurs dispositions au niveau national et international, pour faire passer cette candidature. »





Les amis de Mansour Faye