Qui peut faire mieux à Touba ? (Par Ibrahima Baba SALL)

Ce jeudi 31 août 2023, en foulant le sol de la ville sainte de Touba pour votre traditionnelle ziara à l’occasion du Grand Magal, Excellence Monsieur le Président de la République, Macky SALL, vous ne baisserez pas la tête devant le vénéré khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Au contraire, vous serez très à l’aise, car ses préoccupations et celles de la ville sainte ont été les vôtres. Vous avez énormément investi dans cette terre bénie de Serigne Touba et avez toujours prêté une oreille attentive et suivi à la lettre ses sages recommandations.





C’est ce qui vous a valu cet accueil chaleureux et tous ces honneurs dus à votre rang qui vont ont été rendus par le Khalife qui a apprécié à sa juste valeur votre décision historique de ne pas présenter une troisième candidature à la présidentielle de 2024 parce que simplement préoccupé par la paix et la stabilité de notre cher pays.





Monsieur le président, les villes saintes, Touba particulièrement, ont connu un essor fulgurant durant les douze années que vous avez passé à la tête du Sénégal.





En effet, depuis votre accession à la magistrature suprême, dans votre volonté de lutter contre les disparités et les iniquités territoriales, vous avez choisi une approche de développement national, endogène et inclusif pour l’ensemble du territoire national.





Dans cette nouvelle approche, vous n’avez pas oublié la place importante qu’occupe Touba, deuxième ville du Sénégal sur les plans démographiques et économiques et en tant que cité religieuse qui accueille chaque année des événements religieux dont le plus important est le Grand Magal.





C’est la raison pour laquelle depuis 2012, vous vous êtes attelé à moderniser la ville sainte en la dotant d’infrastructures modernes qu’aucun régime n’a réalisées. Durant votre premier mandat, vous avez réalisé le projet le plus important de l’histoire de la ville de Touba en termes d’envergure et de financement, l’autoroute à péage Ila Touba, qui a coûté plus de 416 milliards à l’Etat du Sénégal.





Son impact sur le désenclavement de la ville est sans commune mesure car Touba est maintenant à moins de deux heures de la capitale, Dakar, sans compter le développement économique de toutes les zones que traverse cette autoroute.





Le deuxième chantier important est le réseau d’assainissement réalisé à hauteur de 10 milliards qui a soulagé les populations de Touba victimes des inondations pendant la saison des pluies. Ainsi, beaucoup de quartiers et même les alentours de la grande mosquée ont bénéficié de ce réseau qui a réglé en grande partie leurs problèmes d’inondations.





Sur le plan sanitaire, vous avez réalisé et inauguré le 18 septembre 2021, l’hôpital de niveau 3 de Touba qui porte le nom du vénéré Cheikh Ahmadou Khadim. C’est un hôpital bâti sur une superficie de 10 000 m2 avec une capacité de 300 lits pour un coût global de 36 milliards.





Il est considéré, du point de vue de son plateau technique et de ses spécialités comme l’un des plus modernes de la sous-région.

Au plan des infrastructures hydrauliques et de l’électricité, le gouvernement a consenti des investissements colossaux qui ont fait que la qualité et l’accès régulier à l’eau et à l’électricité ont été nettement améliorés.





Au plan de l’environnement, la collecte et le traitement des déchets ont également connu un début de solution très prometteur, avec un projet spécial de gestion des déchets pour un coût d’environ 4 milliards qui a démarré depuis plusieurs années maintenant et tout dernièrement la réalisation à Ndindy par le Chef de l’Etat, d’un centre d’enfouissement.





Aussi faut-il le souligner, le ministère de l’Environnement du Développement durable et de la Transition écologique, conscient des effets néfastes de la désertification, a eu à réaliser une opération « Touba ville verte » .

Pour la Sécurité, un grand effort a été consenti avec la réalisation d’une brigade spéciale de surveillance de la Gendarmerie nationale et aussi une augmentation notable des équipements et effectifs des unités de la police locale.





Depuis juin 2022, le président Macky Sall avait donné des instructions pour la modernisation du marché Ocass de Touba, projet qui s’inscrit dans le programme de modernisation de la cité religieuse qui est estimé à plus d’un milliard.





La première phase qui s’étend sur 2 km est lancée avec l’électrification du site et l’érection de routes pour faciliter l’accès au marché.





Par voie de conséquence, Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison de dire que ce que vous avez fait à Touba aucun régime ne l’a encore fait et vous ne vous êtes pas arrêté car vous continuez encore à faire des réalisations pour la modernisation de la ville sainte.





Le Khalif général des mourides, le vénéré Serigne Mountakha Bassirou Mbacké l’a reconnu, vous a remercié, a prié pour vous et vous a même recommandé au fondateur du moudirisme, Cheikh Ahmadou Bamba pour vous accompagner dans la réalisation des nobles missions que vous avez pour le Sénégal.





Ces missions, avec l’aide de Dieu, sont déjà réalisées conformément à la prédiction du vénéré Serigne Saliou Mbacké, qui au fort de la crise entre le Président Abdoulaye Wade et son Président de l’Assemblée nationale, Macky SALL, avait fait une confidence à Cheikh Amar venu lui demander de prier pour le Président Macky Sall.





A celui-ci, il avait dit : « Macky Sall est l’homme par qui devra passer le développement du Sénégal. » Et comme le dit le proverbe wolof, « weddiguissbokku ci » .





Vous avez mis le Sénégal sur les rampes de l’émergence, voire du développement économique et social. Touba et ses populations ont une dette envers vous qu’elles devront s’attacher à vous payer.





Ibrahima Baba SALL

Premier-vice-président de l’Assemblée nationale