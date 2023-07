"Aide-toi et le ciel t'aidera": Lettre aux nouveaux bacheliers (Par Adji Bousso Dieng)

Chers diplômés,







Félicitations ! Vous vous tenez désormais au seuil de l'une des transitions les plus significatives de la vie : le passage du lycée à l'université et au-delà. Alors que vous laissez derrière vous les couloirs familiers du lycée, souvenez-vous que vous ne fermez pas simplement un chapitre, mais ouvrez la porte à un tout nouveau monde de possibilités. Il y a quelques années, j'étais à votre place, lorsque j'ai obtenu mon Bac du lycée Valdiodio Ndiaye, à Kaolack. Je me souviens avoir ressenti à la fois excitation et anxiété face à la transition vers la prochaine phase de ma vie.



Depuis, beaucoup de choses ont changé, et j'aimerais saisir cette occasion pour partager avec vous quelques leçons que j'ai apprises, parfois à mes dépens, et que, j'espère, pourront être utiles à certains d'entre vous, alors que vous franchissez le pas vers la prochaine étape de votre vie.



Un adage qui résume très bien ces leçons est : "Aide-toi et le ciel t'aidera." Il résonne désormais en moi avec une profondeur telle que j'en ai fait ma philosophie de vie. Cette phrase met l'accent sur l'équilibre entre l'effort personnel et la foi aux forces supérieures qui façonnent nos destins. Elle nous rappelle que, bien qu'il y ait des éléments échappant à notre contrôle, nous devons prendre nos responsabilités et parier sur nous-mêmes. Voici trois choses concrètes qui m'ont aidé à parier sur moi-même et que je continue de m'efforcer d'améliorer.



Maîtrise des fondamentaux. Les fondamentaux sous-tendent les rapides évolutions de tous les domaines. Ce sont des sujets ou des processus intemporels qui peuvent être ingénieusement adaptés pour innover, créer ou répondre aux besoins et aspirations contemporains. Pour rendre cela concret, prenez le domaine de l'intelligence artificielle (IA). L’IA provoque actuellement des changements significatifs dans le monde, impactant beaucoup de domaines scientifiques ainsi que ce que nous consommons comme information, notre manière de travailler et d’interagir.



Cependant, l'IA repose seulement sur quelques sujets fondamentaux - l’analyse, l’algèbre linéaire, l’optimisation, la probabilité, les statistiques, la théorie de l'information et le codage. Investir dans la maîtrise des éléments essentiels du domaine que vous allez choisir d'étudier est un pari sur vous-mêmes à long terme. Cet investissement exige d’être confortable avec la répétition et la monotonie, de faire preuve d'une persévérance et d'une patience inébranlables, et de résister aux distractions éphémères qui pourraient vous égarer. Un tel investissement est une entreprise essentielle pour les scientifiques, avocats, médecins, écrivains et ingénieurs aspirants.



Engagement indéfectible envers la croissance. La maîtrise des fondamentaux ne suffit pas ; la grande opportunité réside dans leur utilisation unique pour atteindre des objectifs et des aspirations. Cela nécessite d'apprendre autant que possible sur le monde - lire largement sur tout et n'importe quoi, nouer des amitiés et élargir vos horizons. Pour ceux qui iront étudier en dehors du Sénégal, évitez de vous isoler. Embrassez la nouveauté, faites-vous des amis dans la nouvelle culture dans laquelle vous allez évoluer et partagez votre propre culture pour établir des relations plus profondes. Ce voyage transformateur enrichira non seulement votre compréhension du monde, mais révélera également vos passions et votre mission. S'engager dans la croissance est un processus dynamique gratifiant qui exige d'embrasser l'inconfort.



Rester libre. Parier sur vous-mêmes implique de vous débarrasser de tout attachement qui pourrait vous confiner, comme l’attachement à la langue héritée. Toutes les langues du monde vous appartiennent. Toutes les langues du monde sont aussi vos langues, pas seulement celles que vous avez héritées. Apprenez l'anglais comme une langue supplémentaire, car elle est actuellement la langue véhiculaire mondiale, offrant un accès à une multitude de connaissances disponibles sur Internet. Pour ceux qui s'aventureront hors du Sénégal pour leurs études supérieures, résistez aux projections d'autrui - les stéréotypes liés au genre, à la race ou à la religion vous précéderont partout où vous irez. Les gens auront des réserves quant à vos capacités à cause de ces stéréotypes. Refusez d'internaliser ces projections. Restez libres.



Vous détenez les clés d'un nouvel ordre mondial qui reste à définir. Vous avez les moyens d'acquérir des connaissances, de créer, d'inventer, de découvrir et d'inspirer d'une manière que le monde n'a pas encore connue.



Alors que vous entrez dans cette phase exaltante de votre vie, j'espère que l’adage "aide-toi et le ciel t'aidera" pourra vous inspirer à prendre vos responsabilités, à avoir confiance en vous et à avancer avec audace vers vos rêves, car ils sont légitimes.



Mes sincères encouragements à ceux d'entre vous qui passeront l'examen une seconde fois l'année prochaine.



Que vos prochaines années soient remplies de joie et de croissance.







Adji Bousso Dieng.