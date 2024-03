"Implications de l’implication de « Justice et Égalité » dans l’armée soudanaise" (par Dr. Amina Al-Arimi)

Le Mouvement pour la Justice et l'Égalité est entré avec tout son équipement militaire et de sécurité en soutien Pour l’armée soudanaise, j’y vois un changement majeur qui affecte bientôt la plupart des mouvements armés soudanais, qui manquaient jusqu’à récemment d’une vision sur la réalité du conflit soudanais-soudanais, et ce changement a été renforcé par des implications politiques et sécuritaires :



Les cadres de sécurité, de renseignement et politiques de Justice et Égalité sont convaincus que le conflit armé entre la composante militaire soudanaise, « l'armée soudanaise et le soutien rapide », sera bientôt résolu en faveur de l'armée, et donc une position proactive. doivent être enregistrés afin de préserver la présence politique dans le Soudan d’après-crise.



• Le Mouvement pour la Justice et l'Égalité aspire à mettre fin à l'état d'appréhension et d'anxiété historique entre lui et l'État soudanais après des années de combats. C'est une étape que le défunt fondateur du mouvement, Khalil Ibrahim, a toujours réclamé pour y parvenir. le rêve d’un « Soudan unifié ».



• Intégration du triangle d'intérêts stratégiques entre l'armée soudanaise, Justice et Égalité, et les cadres supérieurs de l'armée tchadienne pour vaincre les Forces de soutien rapide et limiter leur rôle croissant dans l'ouest du Soudan, afin de se protéger contre le contrôle de ses éléments. de l’est du Tchad et créant un foyer de conflit qui pourrait être décisif pour le régime des « Zaghawa » au Tchad.



Il est vrai que l’implication militaire de Justice et Égalité auprès de l’armée soudanaise est considérée comme une évolution charnière au cours des événements qui se déroulent sur la scène soudanaise, et c’est certainement une évolution ultérieure, mais plus important encore, elle aura un impact politique majeur. impact à deux niveaux importants :



La première : Au niveau national, l’avenir « politique » du Mouvement pour la Justice et l’Égalité au Darfour après la fin de la crise, et je veux dire ici que l’avenir du mouvement se dessinera d’une manière différente et cela reflétera certainement sur les membres du mouvement et ses sympathisants dans les pays voisins « Tchad, Libye, Niger ».



Deuxièmement : Au niveau régional, l'état croissant d'appartenance tribale s'étendant jusqu'à la tribu Zaghawa, et c'est ce que craint actuellement N'Djamena, même si elle aimerait que la position des dirigeants politiques tchadiens sur la crise soudanaise soit modifiée. Cependant, à la lumière de la situation actuelle, je constate que l'état d'appartenance tribale s'accroît. Deux voies peuvent être empruntées : Soit l'ethnie Zaghawa soudanaise travaillera avec les Zaghawa influents au Tchad, en coopération avec l'entourage proche du président Mohamed Déby, pour le renverser afin de garder le pouvoir entre leurs mains, les « Zaghawa », et cela entraînera certainement un changement complet de la scène politique à l'intérieur et à l'extérieur du Tchad, et cela se reflétera bien sûr Au cours des événements du conflit soudano-soudanais, ce qui remettra au premier plan la stratégie de calcul afro-africaine et obligera « Bangui » à rattraper le « Tchad » (sans changer de chef du pouvoir en Centrafricaine), ou encore le conseil de famille « Deby » tiendra une réunion à huis clos avec les hauts responsables sécuritaires de l'armée tchadienne et l'accord entre eux pour transférer le dossier des relations tchado-soudanaises à un commandant sécuritaire « indépendant » qui sera choisi et convenu en fonction de ce qu'exigent l'intérêt national et la sécurité nationale tchadienne, avec la présence d'un comité de suivi « spécialisé », la question reste ici de savoir si cela se fera au su de la « France » et si oui, quelle est la Quelle est la vision de Paris pour l'avenir de son dernier bastion du Sahel à la lumière de ces évolutions, si elles se produisent ? La France s’efforcera-t-elle d’éviter l’effondrement interne du Tchad et de sacrifier « Kaka » en échange du maintien de sa présence influente à N’Djamena ? Ou bien l’accélération des événements dans la région du Sahel africain impose-t-elle une réalité qui contredit toutes les attentes , Après l’émergence de la puissance d’un des pays de la Nouvelle Alliance Sahel, le « Niger », mettant à l’épreuve la plus grande force militaire d’Afrique, « l’AFRICOM ».



Dr. Amina Al-Arimi



est une chercheuse émiratie en affaires africaines