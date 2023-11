"L’HUMAIN, L’EAU ET LA TERRE : Khalifa Ababacar Sall pour la vie et la prospérité" (Par Elhadji Ibrahima Ndiaye)

À quatre mois de l’élection présidentielle, la fièvre de la précampagne s’empare du Sénégal par des discours enflammés, de promesses électorales et parfois l’ostracisation. Au moment où les candidats à la candidature sillonnent le territoire national à la recherche de parrainages, un homme sort du lot par son approche novatrice et son offre politique singulière. Khalifa Ababacar Sall, candidat de la coalition Taxawu Senegaal, ne se contente pas de quêter des soutiens formels. Son « Mottali Yéene » va au-delà du simple rituel du parrainage. Il s'inscrit dans un dialogue authentique avec les Sénégalais, dans un échange sur les enjeux qui touchent notrenation. Ce qui le différencie des autres, c'est son projet de société articulé autour du tryptique primordial : l'HUMAIN, l'EAU et la TERRE.





En plaçant l'humain au centre de sa vision, Khalifa Ababacar Sall ouvre la voie vers un Sénégal inclusif et prospère, qui s'engage dans une dynamique de développement durable. Pour l’ancien maire de la Ville de Dakar, le socle de notre développement repose sur l'investissement prioritaire dans l'infrastructure humaine, la gestion responsable de l'eau et la redistribution équitable de la terre.





Au cœur de sa démarche politique se trouve donc la conviction profonde que l'humain est la base de tout progrès. Car aime-t-il le répéter, avant d'édifier des infrastructures matérielles, il faut un investissement substantiel dans l'infrastructure humaine. Dès lors, la santé, l'éducation, la formation, la culture, le sport et le civisme sont des piliers fondamentaux sur lesquels repose sa conception d’une société solide. En réintégrant l'humain au cœur des politiques publiques, Khalifa Ababacar Sall cherche à créer une société éclairée, en bonne santé et socialement responsable.





Cependant, on ne peut pas parler d’humain sans parler de l’EAU source de VIE et de PRODUCTIVITÉ. Élément indispensable à toute existence, l’eau occupe une place de choix dans le projet politique du leader de Taxawu Senegaal. À l'heure où l'humanité fait face à un stress hydrique accru en raison duréchauffement climatique, Khalifa Ababacar Sall expose les bases d’une gestion responsable de l'eau. Sa vision stratégique est de mettre en place des actions concrètes qui garantissent un accès équitable au liquide précieux et de sensibiliser les populations à son utilisation responsable. Pour lui, la bonne gestion de l’eau est une question de survie, deproduction agricole, et la productivité économique.





Le foncier, souvent source de conflits et de drames, est également abordé avec détermination par le candidat. Khalifa Ababacar Sall plaide pour une meilleure redistribution de la terre, permettant aux paysans et aux exploitants agricoles d'en bénéficier équitablement, de subvenir à leurs besoins et de contribuer à la sécurité alimentaire du pays. Pour parler wolof « Bay dundal, Bay dundee, Bay jariñu »





Cette démarche vise non seulement à réduire les inégalités, mais aussi à s’assurer que chaque agriculteur ait la possibilité de cultiver pour se nourrir et nourrir les autres. D’ailleurs, il propose une décentralisation plus poussée du Budget Consolidé d’Investissement (BCI) auprofit des collectivités territoriales, afin de réduire les disparités économiques et socialesentre les régions. A cela vont s'ajouter différents mécanismes pour plus de ressources financières au profit des collectivités territoriales, pour une meilleure politique de décentralisation, avec à la clé, l’amélioration de la qualité de vie des Sénégalais et leur épanouissement tant économique que social.





Pour mettre en pratique son programme,Khalifa Ababacar Sall s’engage à garantir une gouvernance transparente, des institutions solides et un système juridique juste. Des réformes institutionnelles qu’il compte menerafin d’établir des bases solides pour assurer la durabilité et la pérennité des projets sociaux et environnementaux.





Au final, le tryptique de l'HUMAIN, de l'EAU et la TERRE constitue le fondement du projet de société d’un candidat qui aspire à bâtir une nation résiliente, équitable et prospère. Au-delà des promesses électorales habituelles, l'offre politique de Khalifa Ababacar Sall incarne un espoir fort pour le peuple sénégalais, surtout sa jeunesse confrontée aux affres de l’émigration clandestine. Il aspire à construire un avenir où chaque Sénégalais se sent valorisé, chaque goutte d'eau compte et chaque parcelle de terre est une opportunité de croissance.





Elhadji Ibrahima Ndiaye

Coordonnateur de la communication