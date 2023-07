"Sénégal : La Nouvelle Génération Engagée vers un Avenir Prospère" (Par Mme Fatou Matar Diop)

Notre pays, le Sénégal, est en pleine évolution. Une nouvelle génération émerge, consciente de son poids et des enjeux qui se dessinent devant elle. La mondialisation n'est plus un simple slogan, mais une réalité qui nous pousse à repenser notre économie extravertie et à exploiter nos propres ressources. Nous sommes confrontés à des défis majeurs tels que le chômage des jeunes et la souveraineté alimentaire, mais nous ne nous décourageons pas.



L'implication de la diaspora est essentielle dans ce processus. Les transferts de fonds de nos compatriotes établis à l'étranger sont d'une grande importance pour notre économie, représentant environ 10,5 % de notre PIB. Ces fonds profitent à de nombreux ménages sénégalais et contribuent à renforcer notre développement.



Nous sommes à la croisée des chemins, avec une jeunesse dynamique et des intellectuels aguerris. Il est temps d'enrichir notre offre politique en faisant appel à de nouveaux acteurs qui viendront servir notre nation plutôt que de la servir à des fins personnelles. Depuis notre indépendance, nous avons connu des hauts et des bas, mais il est temps de tourner la page et d'adopter une politique qui place le bien-être de notre peuple au cœur de nos actions.



Revenir aux fondamentaux de notre république est primordial. En bannissant l'individualisme, l'incivisme, et la corruption, nous pouvons construire un Sénégal fort et prospère. Retrouvons nos valeurs ancestrales de solidarité et d'entraide, et travaillons ensemble pour un avenir meilleur.



De l'indépendance à nos jours, notre pays a connu des périodes marquantes dans son histoire politique. D'abord, une classe élitiste dominait la scène politique, caractérisée par une rigueur et une bonne gouvernance, notamment sous l'épopée socialiste. L'éducation était une priorité et des efforts pour la consultation étaient entamés, mais malheureusement sans aboutir complètement.



L'arrivée du Président Abdou Diouf a marqué l'ouverture de la démocratie avec la création de nombreux partis politiques. Cependant, son règne a été compliqué par des programmes d'ajustement structurel imposés par les bailleurs de fonds, comme la banque mondiale.



En l'an 2000, le Président Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir avec des projets ambitieux et a enclenché de grands projets d'infrastructures. Cependant, son régime a été critiqué pour favoriser la fidélité plutôt que le mérite. D’où le fameux adage « Xaaliss ken du ko ligueèy dañu koy lijànti » (l'argent ne provient pas du travail mais de la débrouillardise).





Le Président Macky Sall, élu après les indépendances, a suivi les traces de ses prédécesseurs en achevant certains grands projets et en mettant en œuvre le Plan Sénégal Émergent (PSE). Sous son mandat, l'équité sociale et territoriale a progressé.



Il est vrai que des feuilletons politico-judiciaires ont marqué notre histoire récente, mais la décision du Président Macky Sall de ne pas se présenter aux prochaines élections restera marquée dans les annales politiques. Cela aidera nos concitoyens à faire un choix éclairé, basé sur des idées et non des émotions.



Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de faire un choix au lieu de déchoir comme on en a l'habitude, une voie qui nous conduira vers l'excellence. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis qui se présentent à nous et tracer notre propre destinée. Le changement commence par nous-mêmes, par nos actions et nos choix. Revenons à nos racines, soyons fiers de notre identité et construisons ensemble un Sénégal plus fort, plus uni, et plus prospère.



"Ku xamul foo jëm dellu fa nga jogé" (Si tu ne sais pas où aller retourne d'où tu viens). Nous devons revenir à l'essentiel et faire face à nos responsabilités en tant que citoyens sénégalais. Soyons fiers de notre pays, travaillons main dans la main pour construire un avenir radieux pour les générations futures.





Dans quelques mois, les élections présidentielles détermineront notre destin en tant que nation pétrolière. Le choix de notre prochain(e) dirigeant(e) sera gravé à jamais dans l'histoire du Sénégal, façonnant le futur de notre cher pays. C'est l'heure de prendre conscience du pouvoir que nous avons entre nos mains, car notre vote est la clé qui ouvrira les portes d'un avenir prospère ou incertain. Faisons entendre nos voix, unis dans l'espoir d'un Sénégal meilleur, car ensemble, nous sommes les maîtres de notre destin. Senegal dafa wara neex ci ñëp !





Mme Fatou Matar Diop

Experte consultante en commerce international



Présidente des femmes leader issues de la diaspora