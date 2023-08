"Thierno Bocoum, vous vous trompez de cible,Ousmane Sonko n'est pas votre ennemi" (Par Souleymane Jules Bèye)

Mon cher Thierno Bocoum, vous venez de montrer, encore une fois, la haine viscérale que vous avez envers Ousmane Sonko, allant jusqu'à vous attaquer à son avocat Français, le vaillant Maître Juan Branco. En effet, vous dites, je cite:"Il a poussé la provocation jusqu’à entrer dans notre pays de manière clandestine en violant les règles d’entrée et de séjour des étrangers au Sénégal et se sachant être sous mandat d’arrêt international dans le but manifeste, de ridiculiser nos forces de défense et rendre virale sa défiance.





L’Etat du Sénégal doit prendre toutes ses responsabilités. Qu’il ne se laisse aucunement intimidé. C’est une question de souveraineté nationale". Mais mon frère Bocoum, de quelles règles d'entrée et de séjour au sénégal parlez-vous? Etait-il interdit à Maître Branco d'entrer sur notre territoire? L'avocat étant Français, ne pouvait-il pas entrer dans notre pays sans aucun visa, ni autorisation préalable? Par conséquent, comment pouvez-vous dire qu'il est entré de manière clandestine? Non franchement, trop c'est trop, Monsieur Bocoum, je constate que tous les moyens et prétextes vous sont bons pour vous attaquer à Ousmane Sonko. Je suis désolé de le dire, vous n'êtes qu'un jalou, un aigri. Je suis sûr et même certain que vous vous réjouissiez de l'acharnement politique qu'il subit actuellementde la part de Macky Sall et de son gouvernement. Pourtant, en tant qu'opposant, si réellement vous l'étiez, vous auriez dû être à ses côtés pour le soutenir, hélas.... Je constate également que toutes vos sorties s'apparentent à de la pure jalousie non avouée, qu'à une contribution. Récemment, vous avez accusé le leader de PASTEF d'avoir "entaché l'honorabilité de ses compatriotes, à travers, selon vous, des contre-vérités, pour mieux affirer sa constance à être injuste et condescendant avec ceux qui ne lui ont rien fait, qu'il choisit ignominieusement de salir pour des raisons non encore élucidées." Il me semble que vous faites là, allusion à ce qu'il avait dit à Mbacké, si je ne me trompe, lors d'un meeting pendant les dernières élections législatives. Mais Thierno, à supposer que Ousmane Sonko se soit trompé de bonne foi en disant, je cite: "Que la coalition YEWI ASKANWI était la seule coalition qui ne traitait pas avec le président Macky Sall, contrairement aux autres, est-ce une raison pour vous en prendre à lui avec une telle brutalité? Ne dit-on pas souvent, en communication, il arrive parfois que le langage trahisse la pensée? Bref, vous avez accusé Ousmane Sonko d'être à l'origine de vos "piteux" résultats pendant les lesgislatives, alors que vous devriez qu'à vous en prendre à vous-même. En effet, comment voulez-vous avoir le même résultat, le même pourcentage que celui obtenu par YEWI, sachant que sa "locomotive", Ousmane Sonko en particulier, a fait le tour du sénégal pour battre campagne, alors que votre coalition s'est limitée à faire du porte-à-porte dans certains quartiers de Dakar et sa banlieue? Mon cher frère, il temps que vous soyez honnête avec vous-même et avec les sénégalais que nous sommes. Si vos résultats ont été mauvais, Ousmane Sonko ne peut, en aucune façon en être responsable. Prenez-vous-en à la tratégie que vous aviez mise en place, à cause de votre absence de vision et de génie politique, au lieu de désigner un bouc émissaire. Sachez, par ailleurs, que le leader de PASTEF n'a jamais essayé de vous salir ou de vous accuser de quoi que ce soit. Bien au contraire c'est vous qui faites à chaque instant, preuve de jalousie et d'intolérance. Vous êtes, pour un tout ou pour un rien, prêt à bondir sur votre cheval de bataille pour s'attaquer à lui dès que l'occasion se présente à vous. Il n'ya pas très longtemps, vous avez dit, de façon voilée, que c'est lui qui incite les jeunes à sortir dans les rues pour se faire tuer parce que, dites-vous, il bénéficie d'une aura circonstantielle. Allez revoir les vidéos que vous aviez faites pour vous rendre compte de la brutalité de vos propos. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai juste envie de vous dire que ce n'est pas cela que nous sénégalais, attendions de l'opposition dans son ensemble. Nous aimerions la voir unie pour faire face à ce pouvoir de Macky Sall qui a tant fait souffrir nos compatriotes, plutôt que de voir certains s'évertuer à constester le leader de l'opposition à Ousmane Sonko, alors que tout le monde sait que ce statut ne peut, présentement, lui être enlevé. "Tal bou yalla tal, sanni thi batt mo guen feyko." La popularité et la notoriété de celui que beaucoup de nos compatriotes appellent affectueusement "Mou sellémi", ne fait aucun doute aujourd'hui sur l'échiquer politique de notre pays et par extension, celui de l'Afrique. Ce que je dis là, tous nos compatriotes, de Manhattan à Soférino, de Tamatave à Kingston, le savent et peuvent en témoigner. Ousmane Sonko a été injustement radié de la fonction publique qu'il a pourtant servi avec la plus grande probité et honnêteté. Pendant tout le temps qu'il était inspecteur principal des Impôts, il ne sait pas servi de nos deniers publics, bien au contraire, il a fait entrer des milliards de francs CFA dans les caisses de l'Etat. Ce qui fait de lui un exemple à suivre contrairement à beaucoup d'hommes politiques. Eh oui mon cher Thierno, je sais que le dire vous déplaira sans doute, mais Ousmane Sonko a été le premier à avoir initié le militantisme participatif dans notre pays, en ce sens qu'autre fois, c'était le chef de parti qui devait faire face à toutes les dépenses et charges du parti. Le leader de PASTEF a inversé cette tendance et a fait en sorte, que désormais, le parti n'est pas la propriété d'un homme ou d'une femme, il appartient à tous les militants qui doivent par conséquent le faire vivre, à travers des levées de fonds venant de tous les sénégalais qui croient au projet et qui ont envie de voir sa réalisation,quelque soit leur lieu de résidance. Voilà ce que j'aimerais que vous sachiez, mon frère Thierno Bocoum. Arrêtez de prendre Ousmane Sonko pour cible. Vous avez mieux à faire.