Si KAMAH vous inspire tant enterrez donc votre projet de report de l’élection présidentielle ! (Par Bassirou Seck)

Pour justifier la décision unilatérale, inopportune et illégale de reporter l’élection présidentielle du 25 février 2024, certains redresseurs de tort de Macky Sall, à court d’arguments, évoquent la proposition de report consensuel formulée en octobre 2023 par Boubacar CAMARA Kamâh, aujourd’hui candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2023.





C’est vraiment triste. En effet :





• la proposition de report consensuel de Kamâh d’octobre 2023 n’a rien à voir avec le report unilatéral mis en œuvre par un décret (acte unilatéral par excellence) et l’engagement de sa majorité pour le vote d’une loi fixant une nouvelle date, à savoir le 15 décembre 2024.

• la proposition de report consensuel de Kamâh d’octobre 2023 exclut expressément toute prolongation du mandat du Président de la République (voir Plan JAGAL) alors que le projet de Macky Sall a pour effet de prolonger son mandat de dix mois ouvrant ainsi une brèche qui permet de procéder à d’autres prolongations que personne ne peut imaginer pour l’instant.

• la proposition de report consensuel de Kamâh d’octobre 2023 devait obéir aux étapes suivantes : consensus des acteurs politiques et sociaux sur un schéma de report, recueil de l’avis du Conseil constitutionnel, vote d’une loi constitutionnelle qui encadre le schéma à mettre en œuvre d’un commun accord avec les acteurs politiques.

• la proposition de report consensuel de Kamâh d’octobre 2023 compte des diligences à mettre en œuvre pendant la période convenue du report (voir les 14 mesures contenues dans le plan JAGAL).





Malgré la pertinence de la proposition de Kamâh, elle n’a pas reçu l’assentiment des acteurs politiques aussi bien du pouvoir que de l’opposition.





Autant, il a eu le courage politique de formuler la proposition controversée, autant il a eu l’humilité de la retirer. Des critiques aussi infondées que fantaisistes avaient été formulées à son endroit (collusion avec Macky Sall, incapacité de passer le cap du parrainage etc.) qui l’ont laissé de marbre.





Kamâh s’est alors engagé résolument dans la préparation de l’élection, a démissionné de son poste de directeur général adjoint des douanes du Bénin pour rentrer définitivement au Sénégal, a fait le tour du Sénégal à l’écoute des populations, a été investi par le PCS/JENGU TABAX lors d’un mémorable congrès, a réussi l’étape du parrainage et a vu sa candidature validée par le Conseil constitutionnel.





Aujourd’hui, Macky Sall a profité de la contestation du PDS dont le candidat a été recalé pour une binationalité supposée et des accusations de corruption contre deux membres du Conseil constitutionnel qui font l’objet d’une commission d’enquête parlementaire pour prendre un décret d’interruption du processus électoral et soutenir une proposition de loi portant report de l’élection présidentielle au 15 décembre 2024. En réalité, tout indique que le projet de Macky Sall est de rester au pouvoir malgré des actions feintes pour cacher son faux départ.





Devant le tollé général suscité par ces mesures qui installent une grave crise institutionnelle, suscitent l’indignation et la colère du peuple sénégalais, créent la surprise et la désolation de la communauté internationale et devant la détermination de l’opposition politique et la société civile contre ce projet, les redresseurs de torts de Macky Sall, ne trouvent qu’un argument, triste et irrecevable alibi :





« C’est l’opposition qui a, la première, proposé le report ».





En ce qui concerne la proposition de Kamâh, non seulement elle n’a rien à voir avec la forfaiture de Macky Sall mais elle a été retirée dès le constat du désaccord général. Pourtant, les faits donnent entièrement raison à Kamâh car le report consensuel qu’il avait proposé aurait au moins jugulé le report unilatéral au forceps imposé par Macky Sall.