Soulagement et fierté (par Mamadou Thierno TALLA)

Ouf ! Enfin, le Président Macky Sall a lâché le morceau tant attendu par l’immense majorité des Sénégalais : il ne se présentera pas à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Il l’a dit lors de son adresse à la nation ce lundi 03 juillet 2023. J’en retiens ce passage empreint d’émotion et à mon avis, le plus pénétrant, le plus poignant: « Contrairement donc aux rumeurs qui m’attribuaient une nouvelle ambition pre?sidentielle, je voudrais dire que j’ai une claire conscience et me?moire de ce que j’ai dit, e?crit et re?pe?te? ici et ailleurs, c’est-a?-dire que le mandat de 2019 e?tait mon second et dernier mandat. C’est cela que j’avais dit et c’est cela que je re?affirme ce soir. J’ai un profond respect pour les Se?ne?galais et les Se?ne?galaises qui m’ont lu et entendu. J’ai un code d’honneur et un sens de la responsabilite? historique qui me commandent de pre?server ma dignite? et ma parole. »



Le Sénégal peut donc respirer et retrouver la place d’honneur qu’il n’aurait jamais dû perdre dans le concert des nations démocratiques authentiques. Macky Sall nous rend à nouveau fiers d’être Sénégalais et peut quitter la présidence la tête haute.



Le seul grand regret qui risque d’entacher ses douze ans de pouvoir sera la trentaine de morts enregistrée depuis mars 2021.