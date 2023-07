Souleymane Ndiaye à la jeunesse : "Ne répondez pas à l'appel d'un perdant qui tente de vous entraîner dans sa chute"

Souleymane Ndiaye à la jeunesse : "Ne répondez pas à l

« En lieu et place d'un discours d'apaisement et de paix, conformément aux vœux formulés par l'ensemble de la communauté musulmane au sortir de la Tabaski 2023, Ousmane Sonko s'est encore permis de tenir des propos irresponsables pour défier l'autorité de l'État, appeler à l'insurrection et inviter la jeunesse à être des chairs à canons.





Ousmane Sonko ne changera malheureusement jamais dans ses positions politiciennes et criminelles de déstabilisation du pays pour ainsi sacrifier cette partie de la jeunesse qu'il compte utiliser pour se soustraire de ses problèmes judiciaires. Ce comportement irresponsable n'honore ni son statut de père de famille encore moins celui de chef de parti politique.





Face à ses appels à l'insurrection et à la défiance de l'État, nous lançons un appel à la paix et à la retenue pour protéger la démocratie et continuer notre marche vers l'émergence.





Chers jeunes, ne répondez pas à l'appel d'un perdant qui tente de "vous entraîner dans sa chute ". Ne détruisez pas ce que le contribuable sénégalais a construit. Ne compromettez pas enfin votre avenir qui promet davantage avec le début de l'exploitation du pétrole et du gaz.





En effet, après avoir posé les fondements d'un développement économique et social harmonieux, son Excellence Macky Sall, en sa qualité d'expert en pétrole et gaz, a pris toute une batterie de mesures pour nous protéger contre la malédiction du pétrole et permettre à nos compatriotes de bénéficier des retombées des ressources pétrolières et gazières.





C'est cette politique basée sur une vision claire et adossée sur nos valeurs de paix et de cohésion sociale que nous voulons pour notre jeunesse, comme l'a si bien recommandé son Excellence Macky SALL à l'occasion de sa rencontre avec les élus locaux.





C'est le lieu d'ailleurs de noter que conformément aux recommandations du chef de l'Etat et notre élan de solidarité à l'endroit des populations des régions de Sédhiou et de Ziguinchor, à la veille de la Tabaski 2023, j’ai distribué 100 tonnes de riz et 4 000 bouteilles d'huiles de 5 litres réparties entre les populations de Goudomp (50 tonnes de riz et 2 000 bouteilles d’huile de 5 litres) et celles de Ziguinchor, Tenghory, Bona, Marssassoum, Adéane et Blouf pour la même quantité.





Le Sénégal ne saurait se développer sans ces valeurs de partage et de solidarité qui nous ont permis de renforcer notre commun vouloir de vie commune.