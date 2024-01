Un médecin qui contamine ! (Par Isidore Manga)

La légitimité en politique et le leadership ne s’obtiennent pas par décret. Le Dr Ibrahima Mendy se plaint d’avoir été exclu de l’organisation de la visite du Premier ministre et candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je tiens à préciser au Dr Mendy qu’il n’a pas été exclu, mais simplement non invité en raison de l’absence de critères de responsabilité. En dehors de son titre et d’un décret présidentiel, le Dr Mendy ne détient aucun mandat électif et n’a jamais participé à une élection, même pour élire un délégué de quartier.





Cher Docteur, si votre légitimité politique repose sur vos contributions et votre présence médiatique, votre responsabilité pourrait être comparée à celle de Cheikh Bara Ndiaye, qui dispose d’une tribune hebdomadaire sur une chaîne locale.





Cher Docteur, le terme « véritable » ne correspond pas à la réalité dans votre cas. En ce sens, je pense que vous n’êtes pas une réalité politique, car si l’on devait citer dix responsables du département de Ziguinchor, vous ne seriez même pas le treizième.





Cher Docteur, bien que vous excelliez dans les déclarations médiatiques pour tenter de vous imposer, vous n’êtes ni un leader, ni un responsable, ni une réalité politique. Vous êtes un leurre politique !





En conclusion, Cher Docteur, le Premier ministre Amadou Ba se rendra à Ziguinchor pour rencontrer les militants et leurs responsables, car qu’il s’agisse de responsables ou de militants, le candidat de Benno Bokk Yakaar part à la conquête des électeurs, c’est le rendez-vous d’un Homme avec son peuple.









Isidore Manga