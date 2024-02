UN MINISTRE OU DG, ça ferme sa gueule ou sa démissionne.





Honteux !





A Ces dg et ministres qui s’attaquent vertement au Premier Ministre et Candidat Amadou BA.





Comme disait JP Chevenement « un ministre et moi j’ajoute, un dg ça ferme sa gueule ou ça démissionne ».





Le Sénégal a eu la malchance d’avoir des hommes et des femmes comme vous , en manque d’éducation et de culture politique à la tête de ses institutions.

N’en rajoutez pas , votre médiocrité et votre cupidité ont lourdement dévoyé nos institutions.





Ça flingue Amadou Ba de partout sans raison et venant paradoxalement de son propre camp , au nom de vos intérêts uniquement crypto personnels.





C’est quoi votre problème

Vous l’avez investi en grande pompe hier (du moins certains d’entre vous) et aujourd’hui vous chercher à le discréditer par vos manœuvres cyniques et vos mensonges.





Il faut que cela cesse, le PM et candidat Amadou Ba a des millions de sympathisants qui vous observent d’un air dégouté. Ce sont ceux là qui sortiront de leur réserve et moi en l’occurrence pour « Deffanter » avec vous piètres ministres et dg c’est à vous de démissionner pendant qu’il est temps.





Un grand n’importe quoi dans cette république presque à terre qui mérite d’être mise en ordre.





Pfffuii

Ras le bol

Dakar le 21 février 2024





Jeannette Mancel Diouf