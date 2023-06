Un ministre qu'il faut à la place qu'il faut ! (Par Ibrahima Baba SALL)

Il y a un peu plus de huit mois, dans un article intitulé " Mamadou Moustapha Ba : un choix justifié", je faisais l'éloge du ministre des Finances et du Budget après sa brillantissime prestation lors des traditionnelles sessions de vote du budget national à l’Assemblée nationale.





Je disais que depuis 2012, année à laquelle j'ai commencé à siéger dans cette auguste assemblée, jamais je n'avais été autant impressionné par la prestation d'un ministre.





Ce 26 juin 2023, à l'occasion du Débat d'Orientation budgétaire, phase importante dans la préparation de la loi des finances 2024, il m'a encore littéralement séduit.





En effet, il a su encore une fois, avec un calme olympien, une maîtrise parfaite de son sujet et un art oratoire des grands rhéteurs, ramener la sérénité dans l’hémicycle, au moment où tout donnait à croire qu’on allait encore assister à ces scènes de pugilat indignes d’une assemblée dépositaire de la confiance du peuple.





Avec une parfaite maîtrise du sujet qui est une exigence des articles 51 et 56 de la Loi organique relative à la Loi des Finances (LOLF), il a abordé avec beaucoup d'aisance cet exercice important de transparence dans une démocratie puisqu’il permet non seulement de faire le point devant la représentation parlementaire sur la situation et les perspectives économiques et sociales du pays, mais aussi de discuter d'autres sujets aussi importants que :





- la trajectoire des recettes et des dépenses de l’Etat ;

- la situation financière des collectivités territoriales, des entreprises

publiques et organismes de protection sociale, entre autres.

C’était l’illustration parfaite de la citation de Nicolas Boileau :

« Ce qui se conçoit bien, s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. »



Par la magie du verbe, la technicité des arguments développés et la pertinence des exemples choisis et bien structurés autour du Document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP), il a dompté toute l’assemblée, même les plus récalcitrants, au point qu’on pouvait entendre les mouches voler au moment de son cours magistral.



Toutefois, cette prestation remarquable et remarquée n’a rien d’étonnant pour quelqu’un qui connaît l’homme, Mamadou Moustapha Bâ.



En effet, notre ministre des Finances et du Budget ne connaît que le Ministère des Finances, qu’il a rejoint très tôt à sa sortie de l’École Nationale d’Économie appliquée en 1991 et où il fera ses armes, avant de rallier la Belgique pour poursuivre son cursus universitaire.





L'excellent travail qu'il est en train de faire depuis qu'il est placé à la tête de ce ministère stratégique confirme que son Excellence Monsieur le Président Macky SALL ne s'est pas trompé sur son choix.





En attestent les résultats importants obtenus avec lui dans la recherche de financements nécessaires à la réalisation des investissements publics prévus dans le cadre du Plan Sénégal Émergent (PSE) et la gestion des relations de coopération financière avec les collectivités territoriales.





Bref, Mamadou Moustapha Ba est tout simplement "l'homme qu'il faut à la place qu'il faut" !





Avec lui, le Sénégal peut s'enorgueillir d'avoir, avec d'autres de ses fils, des ressources humaines de qualité pour gérer les importantes ressources dont dispose notre pays avec l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz.





Le budget de 2024 va passer le cap des 7000 milliards soit 4 fois le budget de 2012 que le régime du Président Macky Sall avait trouvé sur place.





C'est cela la performance !