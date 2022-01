Un port multifonction à Ndayane : Point de vue d’un pilote du port Autonome de Dakar (E .B. FAYE)

Au Sénégal, la construction d’un port maritime remonterait en 1866 avec le port autonome de Dakar. Il y a lieu de rappeler ici, que les ports sont déterminés selon leur localisation. Ainsi, nous avons les ports maritimes, lacustres, fluviaux et sec.





Un port maritime est donc situé sur la côte d’une mer ou d’un océan et destiné à accueillir les plus grands tonnages (CNUCED). Ainsi défini, le Sénégal n’en compte qu’un seul, le port autonome de Dakar aujourd’hui étouffé par la ville. Ce port qui souffre de sa congestion malgré tous les efforts de l’autorité , est dépassé serait-on tenté de dire. Si on se réfère au classement CNUCED des ports , sur une échelle de 4 générations dont la 4èmes ; les « ports réseaux » (génération du projet prévu pour Ndayane) , le port autonome de Dakar correspondrait à la première génération ( Interface entre 2 modes de transports) et la transition vers un port de deuxième génération ( centre de transport , d’activités industrielles et de commerce) est quasi impossible avec la ville.





Le Sénégal a-t-il donc le choix ? Certainement non !





La construction du port de Ndayane est dés lors , une nécessité et une urgence dans un contexte d’émergence qui serait difficile atteindre en mettant de côté le secteur maritime. Rappelons que, plus de 80 % du commerce mondial en volume et plus de 70 % en valeur sont réalisés par voie maritime et, la majorité des pays développés sont des pays de traditions maritimes très anciennes. Pour exemple, la France compte 23 ports principaux sur ses côtes et environ 257 ports rattachés.





Le fait donc, pour notre pays, de se connecter aux réseaux maritimes conteneurisés par l’érection d’un port de 4ème génération à Ndayane , contribuerait grandement à la compétitivité de notre économie. Inversement, une situation marginale serait un handicap au développement de notre commerce extérieur, et donc un frein à l’émergence. Un port multifonction à Ndayane constitue donc , un puissant levier de développement sur lequel le pays peut et doit s’appuyer pour accélérer son émergence.





Plus grand projet structurant de l’histoire économique du pays, à mon avis le Sénégal doit s’inspirer du modèle marocain du port de Tanger Med, qui a permis au Royaume chérifien , de voir s’installer sur son territoire , une multitude d’entreprises étrangères en un temps record avec plus de 80 000 emplois créés. Environ 1100 entreprises (je ne me trompe pas) opérant dans différents secteurs tels que l’automobile, l’aéronautique, la logistique, le textile, sont aujourd’hui présentes dans la Plateforme Industrielle adossée au port de Tanger med et fonctionnelle seulement deux ans après le démarrage de l’activité portuaire en 2007.





En consacrant au rituel de la pose de la première pierre ou du premier bollard cette fois ci, le Président de la république a prononcé presque les mêmes mots que le roi Mohamed 6 en 2002 . Tanger med était aussi le plus grand projet de l’histoire économique du royaume.





Aujourd’hui ce port en eau profonde, accueille les plus grands porte - conteneurs du monde (J’ai eu l’occasion à Tanger Med, au cours d’une manœuvre d’accostage, de monter sur le porte conteneur HMM HAMBOURG , un « monstre des mers » de 400 m de long et 59 m de large, transportant plus de 23000 conteneurs) , faisant ainsi du Maroc une escale incontournable du trafic maritime mondial, avec près de 180 ports desservis.





Si les discours des deux chefs d’Etat se rejoignent en quelque sorte, c’est parce que les énormes enjeux des deux projets, sont les mêmes ou presque. Et si je m’attarde sur le cas du Maroc, c’est pour dire que si nous le voulons bien, nous pouvons y arriver. « Yes we can » Nous pouvons nous hisser au rang des grandes nations maritimes. Pour ce faire, nul besoin d’aller chercher loin. La magie de la globalisation est que ; ce qui se fait à Dubai est dupliqué au Maroc.





Par contre , il nous faut un sursaut national et un véritable élan patriotique dans un Sénégal voulu, de tous et pour tous mais malheureusement habité par le mal qui fait surface aujourd’hui à la poste et au trésor pour ne citer que ces deux maisons (Cétait une parenthèse).





Toutefois, nous pouvons nous demander ; pourquoi le port de Ndayane ? Une telle interrogation n’est pas insensée parce que, selon qu’on se situe du côté de Dp World ou du côté de l’Etat du Sénégal, les réponses peuvent être différentes parce que motivées par les attentes des uns et des autres.Ceci pour attirer l’attention sur le fait que, même sans la plateforme industrielle, Dp world pourrait bel et bien rentabiliser son investissement. Pour cela , Il a juste besoin de linéaires de quai pour accoster ses navires et d’un terminal pour l’arrimage de ses conteneurs, comme c’est le cas aujourd’hui au port de Dakar.





L'Etat du Sénégal gagnerait donc, à mettre aussi l’accent sur la réalisation et le fonctionnement de cette plateforme industrielle, si nous ne voulons pas passer à côté de l’énorme potentiel de développement industriel que recèle ce projet. Ndayane peut devenir un hub portuaire au bénéfice de Dp world et peut être des 40% que détient l’Etat du Sénégal. Car il faut bien comprendre que les hubs portuaires sont de véritables enclaves (conséquence de leur conformité aux normes de sûreté et sécurité) dans le territoire où ils se situent. Ils ne créent pas beaucoup d’emplois (ils n’en n’ont pas besoin) et non plus de trafics d’hinterland, ce n’est pas leur vocation. Par voie de conséquence, aucun effet d’entraînement économique ou presque pour le pays.





Nous devons donc absolument veiller à la réalisation de la plate-forme industrielle et l'Etat, d'opérer une véritable politique d’allégement fiscale pour attirer les investisseurs étrangers aux côtés de Dp World. C'est ce qu’a fait et réussi le Maroc.





Aujourd’hui le modèle le plus répandu à l’échelle mondiale, c’est le modèle du « landlord port » où, l’administration portuaire publique s’occupe de ses missions régaliennes (douane, police) de service public et planifie l’utilisation de la ressource foncière mais n’intervient pas directement dans les fonctions commerciales et dans l’exploitation des terminaux. Notre pays a choisi d’être actionnaire mais, doit envisager ouvrir le port de Ndayane à la concurrence internationale, en en faisant un Lieu de coexistence entre groupes mondialisés. En effet, d’autres compagnies internationales de manutention tout aussi puissantes que Dp World, peuvent être intéressées par le Sénégal, compte tenu de sa position géographique privilégiée et pourraient s’engager dans la construction d’autres linéaires de quai dans le même port comme envisage de le faire Dp World. De nos jours, dans plusieurs ports du monde, sont présentes simultanément des compagnies internationales de manutention et cela favorise la concurrence entre opérateurs. Nous devons avoir une ambition démesurée sur ce projet de port de quatrième génération et à terme, ouvrir Ndayane à la concurrence internationale.