Une Nouvelle ère de renouveau et de responsabilité au Sénégal avec l'élection du 5ème Président de la République (Par Alassane Mbaye)

Le Sénégal a vécu un moment historique en élisant son 5ème Président de la République le 25 mars 2024. Cette élection a marqué un tournant majeur dans l'histoire politique du pays avec l'ascension de Bassirou Diomaye FAYE qui, de plan B de l'opposant Ousmane SONKO, redoutable adversaire du gouvernement sortant, est devenu le nouveau chef de l'État.



Les votes massifs en faveur de Bassirou Diomaye FAYE reflètent la volonté profonde du peuple sénégalais d'entrer dans une ère de transparence, d'efficacité et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques. Cela représente un changement de paradigme significatif, inaugurant ainsi une ère de bonne gouvernance où les attentes en termes d'institutions justes, démocratiques et au service de l'intérêt général sont élevées.



Ces élections ont également été marquées par des sanctions symboliques contre le président sortant, Macky SALL, soulignant ainsi le besoin de renouveau politique et de responsabilisation au sein de la classe dirigeante.



Le programme de Bassirou Diomaye FAYE a su captiver l'attention et susciter l'adhésion de nombreux citoyens. Ses propositions à l’endroit des politiques publiques dressent des réformes profondes touchant à la modernisation institutionnelle, à la lutte contre la corruption, à la promotion de l'efficacité économique et à la protection des droits fondamentaux. Parallèlement, il accorde une importance particulière à la santé pour tous, avec une couverture sanitaire universelle, des soins gratuits pour les handicapés et l'intégration de la médecine traditionnelle, tout en améliorant la qualité des soins et en soutenant la recherche médicale grâce à des réformes pharmaceutiques.



Concernant les réformes institutionnelles promises, elles visent à renforcer l'indépendance du système judiciaire, à améliorer la transparence et la responsabilité des administrations publiques, et à favoriser la participation citoyenne dans le processus décisionnel, créant ainsi un environnement propice à la confiance et à la coopération entre le gouvernement et la société.

Malgré les défis à relever, cette nouvelle ère offre des opportunités pour construire un Sénégal plus fort, plus juste et plus prospère pour tous ses citoyens.



Passé le premier soutien, nous devons tous aider le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye FAYE, à hisser le pays au rang des nations africaines soucieuses de leurs capacités. Son ambition de transformer en profondeur la gouvernance sénégalaise, à moderniser les institutions et à promouvoir une croissance économique durable et inclusive ne doit plus tomber dans l’oreille d’un sourd pour les personnes qui hésitent encore à l’accompagner dans la réalisation de ses nouvelles fonctions.

Dans ce contexte, l’on ne doute pas que le remarquable duo FAYE-SONKO, appuyé par la célèbre phrase qui a baigné la campagne « Bassirou moy Sonko, Sonko moy Bassirou » sera plus que jamais debout pour mettre en place tous ces projets de réforme.



Il nous plait de rappeler que SONKO a joué le rôle majeur en tant que catalyseur de changement, contribuant ainsi à façonner le paysage politique actuel.



Quant à l'actuel Président de la République, nous avons une confiance absolue en son engagement, symbolisé par le balai mystique brandi lors de sa campagne électorale, dont le souvenir demeure vivace dans nos esprits et nourrit l'espoir que ses promesses se réaliseront.





Bonne chance Excellence Monsieur le Président de la République.





Alassane MBAYE

Expert en défense et sécurité

DG VIGILUS Group SA