ACCES 2023 : Dar es Salaam, capitale de la musique africaine du 9 au 11 novembre

Le prochain ACCES 2023 (African Music Conference on Collaborations, Exchanges, and Showcases) est prêt à enflammer la scène musicale à Dar es Salaam, en Tanzanie, du 9 au 11 novembre. L'édition de cette année s'annonce exceptionnelle, avec un line-up de plus de 40 conférenciers de renom venant d'Afrique et d'ailleurs.





ACCES, qui a déjà fait ses preuves dans cette même ville l'année dernière, offre un événement complet pour les acteurs de l'industrie musicale africaine. Cette conférence musicale ne se limite pas aux débats, mais propose également des performances en direct d'artistes africains, des ateliers de renforcement des compétences, des expositions, du réseautage, et des visites des principaux acteurs de l'industrie musicale de la ville tanzanienne.





Ce programme varié couvrira des sujets essentiels tels que la gestion des droits musicaux, l'entrepreneuriat musical, l'édition musicale, la gestion de la marque, les tournées, les collaborations et l'impact de la technologie sur l'industrie musicale. Des intervenants de renom, tels que Chuka Chase (États-Unis), Sonia Boton-Gboh (France), et bien d'autres, partageront leurs connaissances et leurs expériences.





De plus, ACCES accordera une attention particulière au genre musical tanzanien émergent, le singeli, avec une table ronde interactive dédiée et des prestations en direct de groupes phares comme Balaa MC et Kadilida. Les showcases ACCES présenteront un impressionnant éventail d'artistes de toute l'Afrique, garantissant une célébration musicale authentique. Parmi les artistes attendus, citons Sho Madjozi (Afrique du Sud), Marioo (Tanzanie), Siti Muharam, The Unguja All Stars (Tanzanie), et bien d'autres.





Eddie Hatitye, directeur exécutif de la Fondation Music In Africa, déclare : "Nous avons organisé un programme de conférences incroyable pour ACCES 2023. Les participants peuvent s'attendre à un événement inclusif où nous célébrerons la musique africaine et les opportunités qui existent pour tous ceux qui opèrent dans l'industrie. Nous souhaitons que chacun reparte de cet événement avec de nouvelles idées et le sentiment que tout est possible dans un espace qui grandit de jour en jour. C’est une opportunité idéale pour les musiciens, les entrepreneurs musicaux, les organisateurs d’événements et pour presque tous ceux qui travaillent dans le domaine de la musique africaine de se faire de nouveaux amis, d’entendre parler des dernières tendances de l’industrie musicale et de faire passer leur travail au niveau supérieur."