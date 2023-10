Achat des biens de Senghor par le Sénégal : Joal-Fadiouth reconnaissante remercie le président Macky Sall

C'est un ouf de soulagement et de gratitude que la population de Joal a poussé après avoir su que le président Macky Sall avait instruit l'achat des biens appartenant au président Léopold Sédar Senghor et à son épouse Colette Senghor.



Les objets appartenant au président Senghor et à son épouse étant au nombre de 41, pour le premier adjoint au maire de Joal, Omar Ba ça allait être "scandaleux" de laisser vendre les affaires personnelles de l'ancien couple présidentiel aux enchères.



"Quand nous avions entendu cela, ça nous a heurtés. Connaissant Senghor et où il a amené le Sénégal, si aujourd'hui le pays est en pleine paix et que tous les voisins veulent venir vivre et investir au Sénégal c'est parce qu'il y a la paix. Pourquoi il y a la paix, c'est parce que Senghor a construit une forte nation. Il faut d'abord une nation pour qu'il y ait un État. Et on ne cessera jamais de remercier le président Macky Sall. Vendre ce qui appartient à Senghor à l'étranger n'aurait pas été digne du Sénégal. Heureusement que le président de la République a évité ce scandale en achetant les biens de Senghor pour les rapatrier. Ils peuvent être gardés au musée. Ses affaires doivent être au musée Léopold Sédar Senghor. C'est un patrimoine du Sénégal'', dit Omar Ba.



Pour l'édile de Joal-Fadiouth, la commune du président poète est reconnaissante.



"Aujourd'hui toute la population de Joal-Fadiouth s'est retrouvée au stade François Bop pour jouer la finale de la coupe du maire, dans la ville natale du président Léopold Sédar Senghor. Nous remercions le président Macky Sall pour tout ce qu'il a fait pour ramener au Sénégal les biens de Senghor mais également les biens du Sénégal. Aujourd'hui si Joal est connu c'est grâce à Senghor. Nous félicitons également le ministère de la Culture et l'ambassadeur du Sénégal en France qui se sont donnés pour que ses biens ne soient pas vendus", s'est réjoui le maire Aissatou Sophie Gladima.



Pour elle, cette acquisition va préserver la mémoire du président Senghor, dont la vie et l'œuvre sont de parfaites illustrations du dialogue des cultures, de l'amitié des peuples et de la résolution pacifique des contentieux.



C'était au cours d'une belle finale de la coupe du maire qui opposait l’ASC Yaakar Teranga à celui de Fassando (1-0). Lors de cette rencontre le maire de Joal-Fadiouth a invité les jeunes de Joal-Fadiouth a beaucoup et plus croire en eux.



Aissatou Sophie Gladima a demandé aux jeunes à faire preuve de plus de discipline et à ne pas tenter l'émigration qui est actuellement en train de décimer la jeunesse sénégalaise.



Elle a plaidé pour une jeunesse engagée. Elle en a aussi profité pour inviter l'État du Sénégal à les aider à reconstruire le stade de Joal-Fadiouth.



"Nous allons vers les JO de 2026. Nous souhaiterions avoir ce stade. Les plans architecturaux sont terminés et là nous cherchons un financement. Nous souhaiterions aussi avoir une piscine de 25 m pour permettre à ces jeunes qui habitent le long de la côte d'être de bons nageurs. Surtout qu'avec l'exploitation pétrolière nous aurions besoin de leurs compétences. D'ailleurs, on a choisi 30 jeunes qui vont être formés aux métiers du pétrole et du gaz, mais surtout à la soudure métallique et à la plongée sous-marine", annonce-t-elle.



Lors de cette finale, le vainqueur a remporté une enveloppe de 1 million, le vaincu 500 000 et les deux autres finalistes ont reçu 100 000 F chacun. Les 33 ASC de la commune ont chacune reçu des jeux de maillots et des ballons.