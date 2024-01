Africa Fête à Thiès: Bass Thioung offre un beau spectacle et plaide pour une revalorisation de l'industrie musicale

Le chanteur, Bass Thioung a fait vibrer la mythique Place de France dans le cadre du festival Africa fête. L'événement coïncide avec la célébration de la fête du nouvel an. Bass Thioung a produit un spectacle inédit au-delà des espérances des thiessois qui ont littéralement envahi le lieu du spectacle. Pour sa première participation à ce grand rendez-vous culturel, le chanteur a répondu aux attentes des férus de musique. À travers, ce concert Bass Thioung a fait voyager le public avec des chansons magnifiques dans une ambiance à couper le souffle.





Artiste confirmé très sollicité sur la scène musicale, Bass Thioung opte pour une bonne industrie musicale au Sénégal. À l'image des pays anglophones, le chanteur souhaite voir la musique sénégalaise sur toute sa forme dans les plus grandes scènes du monde. Il plaide pour un renforcement de capacités des actes, c'est ainsi que la musique peut être exportée un peu partout à travers le monde. Par ailleurs, l'artiste prépare un album et un périple qui le conduira dans quelques capitales européennes avec son orchestre.





Notons que le festival Africa fête fait partie des plus grands rendez-vous culturels qui enregistre la participation des artistes sénégalais et ceux venus d'ailleurs. Initié par le regretté producteur Mamadou Konté, Africa fête a propulsé beaucoup d'artistes sénégalais comme Alioune Mbaye Nder, Viviane Chidid, Inna Modja, et tant d'autres célébrités internationales.