AFRIMMA 2023 : Deux Artistes Émérites du Sénégal en Lice

La cérémonie très attendue des African Music Magazine Awards (AFRIMMA) se prépare à accueillir certains des noms les plus en vue de la scène musicale africaine, avec deux artistes sénégalais se distinguant parmi les nominés. Prévue pour le 17 septembre à Dallas, aux États-Unis, cette cérémonie prestigieuse honore les talents les plus éminents du continent et reflète les statistiques et les réalisations internationales des artistes, producteurs, réalisateurs et DJ africains au cours de l'année.





Parmi les nominés , on retrouve Wally Seck dans la catégorie BEST FRANCOPHONE 2023. Porté par une voix charismatique et un style musical inimitable, Wally Seck a su conquérir les cœurs au Sénégal et au-delà. Grâce à des hits tels que "Mirna" et "Sexy Boy", il marque son nom d’une empreinte indélébile dans le paysage musical francophone.





D'un autre côté, DJ DOLLAR brille dans la catégorie BEST DJ AFRICA 2023. Cependant, cette nomination ne constitue pas une première pour l'artiste. En 2018, DJ DOLLAR a fait honneur au Sénégal en remportant le trophée du Meilleur DJ Africain, marquant ainsi l'histoire du Djing sénégalais.