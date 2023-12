[Entretien] Alex Le Darcq, auteur du “Guide de l’adultère” : “Comment savoir si mon époux ou mon épouse me trompe…”

L’adultère peut se résumer à avoir des rapports sexuels hors mariage. Ce n’est plus ou moins, une violation du serment de fidélité, soit par l’époux, soit par l’épouse ou par les deux. Il est proscrit par les religions. Des auteurs encourent des sanctions. Mais certains n’en ont cure. Des croyants s’adonnent en dépit des prescriptions. On assiste à une banalisation de l’adultère. Lorsqu’il est mis à nu, cela décompense en divorce. La jouissance interdite est passée à la loupe par Alex Le Darcq. L’auteur du livre « Guide de l’adultère » consacre son temps à la recherche de preuves permettant à son client de faire valoir ses droits devant la justice. Il est l’auteur d’une foultitude d’enquêtes sur les cas d’adultères avec comme but d’apporter la lumière sur les dossiers de demandes de divorce.





Les commerciaux aux tournées rallongées, les cadres aux multiples séminaires, les amantes cachées dans le coffre de la voiture et les rendez-vous au milieu de la forêt étaient son quotidien. Dans cet entretien accordé à Seneweb, il pointe les indices de l’infidélité.





Quels sont souvent les lieux de rendez-vous pour les personnes qui s’adonnent aux rapports sexuels hors mariage ?





L’hôtel arrive en tête des lieux les plus fréquentés surtout quand l’amant ou l’amante est célibataire. Suivent la voiture (camion) en campagne ou sur des parkings isolés. Enfin, il y a les aventuriers qui se retrouveront en pleine nature ou en zone urbaine (entrepôt abandonné, salle déserte d’un cinéma, cabine d’essayage, toilettes d’un café…). Quand et comment sont les questions les plus délicates. Tout dépend de l’alibi que l’infidèle peut se permettre d’utiliser. Nous abordons longuement ce sujet dans le livre.





“Dès lors que la vie apporte les bons ingrédients par le biais de différents événements, l’infidélité est toujours une possibilité”





On dit souvent que ce sont les cadres qui s’adonnent plus à l’adultère. Qu’en est-t-il ?





L’infidélité n’a ni de religion, ni de couleur de peau. Elle n’a pas d’âge, d’orientation sexuelle et de classe sociale non plus. Dès lors que vous avez un sexe, l’adultère devient une éventualité. L’homme est un animal assailli d’envies, de pulsions, de failles et de faiblesses. Certains y succomberont plus facilement que d’autres, mais dans tous les cas, dès lors que la vie apporte les bons ingrédients par le biais de différents événements, l’infidélité est toujours une possibilité. Nous sommes donc tous potentiellement capables de commettre un adultère et donc, tous potentiellement victimes.





“Hommes et femmes sont pourtant aussi doués les uns que les autres dans le domaine de l’infidélité”





Entre les hommes et les femmes, quels sont les sujets qui flanchent le plus ?





Selon le dernier sondage IFOP en 2016, 33% des femmes et 49% des hommes déclaraient avoir déjà été infidèles. Si je me fie aux investigations que j’ai réalisées, dans ma carrière, hommes et femmes sont pourtant aussi doués les uns que les autres dans ce domaine. Il est probable que la différence homme-femme soit plus liée à une libération de la parole qui n’aurait pas totalement atteint l’égalité des sexes qu’à une réalité factuelle. Personnellement, je pense que le chiffre de 50% d’adultes ayant déjà été infidèles, tous sexes confondus, est très loin d’être exagéré. Il est même probablement minoré. Ajoutez à ces 50% ceux qui nieront les faits, même pour un sondage anonyme, et le fait qu’une bonne partie des sondés n’ait pas encore atteint la quarantaine puis faites-vous votre opinion.





“L’infidélité est monnaie courante, au point d’être banalisée”





Vous avez beaucoup travaillé sur l’adultère. Est-ce qu'il est synonyme d’infidélité ?





L’infidélité est monnaie courante au point d’en être banalisée dans notre société. Ce n’est plus jugé immoral dans de nombreux pays et la justice civile s’en désintéresse de plus en plus. D’ailleurs, en 2015, la Cour de cassation qui est la plus haute juridiction française n’a pu que constater que « l’évolution des mœurs comme celles des conceptions morales ne permet plus de considérer que l’infidélité conjugale serait contraire à la représentation commune de la morale dans la société contemporaine ».





Que représente donc l’adultère de nos jours ? Il s’agit tout simplement d’une histoire d’envie, de confiance et de trahison à huis clos entre 3 ou 4 protagonistes : l’infidèle, le trompé involontairement mêlé à l’affaire, l’amant et éventuellement le partenaire de l’amant au milieu d’un nombre indéfini de personnages secondaires.





La victime (cocu) a-t-elle une part de responsabilité dans ce cas d'adultère ?





Le premier responsable reste bien évidemment l’infidèle. C’est lui qui a cédé à ses pulsions. De nombreux infidèles n’hésiteront pas à remettre la responsabilité sur la victime (manque de présence, manque de sexe, manque d’attention…), mais est-ce qu’il lui en a au moins parlé avant de partir trouver ce qu’il lui manque ailleurs ? S’il n’y a pas eu de communication avec la victime pour matérialiser l’existence d’un éventuel problème, il me semble oser de dire qu’il a une part de responsabilité.





Comment reconnaître un homme ou une femme qui trompe son partenaire ?





Il faudrait lire tout le livre « Guide de l'adultère », pour répondre à cette question. Chaque cas est différent, mais si on est attentif, nous pouvons toujours noter des changements de comportement (plus agressif ou plus effacé, regain ou perte de libido, nouvelle utilisation du téléphone ou de l’ordinateur…) et des changements d’habitudes (nouvelles passions, nouveaux horaires, davantage d’attention apportée à son apparence…).





Quelles sont les véritables motivations de la publication du livre ‘’Guide de l'adultère’’ ?





Cet ouvrage est adapté à chacun des personnages d’une relation adultérine. Il est fait pour vous dès lors que vous vous posez l’une de ces deux questions :





Comment avoir un amant ou une amante sans que ma conjointe ou mon conjoint ne s’en rende compte ?





Comment savoir si mon époux ou mon épouse me trompe ?