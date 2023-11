Alioune Mbaye Nder, Youssou Ndour et les mauvaises langues

L'absence d'un duo avec Youssou Ndour a intrigué un journaliste, lors de la séance d'écoute du nouvel album d'Alioune Mbaye Nder intitulé "30 ans déjà". Interrogé sur la question, le chanteur a tenté de faire taire les mauvaises langues





Pourquoi pas un duo avec Youssou Ndour ? Voici la réponse de l'auteur de Yamal

: "Je vous assure que j’ai de très bonnes relations avec tous mes ainés. Nous nous vouons un respect mutuel. Pourtant, on a dit beaucoup de mal entre Youssou Ndour et moi. Mais, «dara meussoul niaw»."





Repris par Bès Bi Le jour, Nder a confié que si leur relation n'était pas au beau fixe, "aujourd’hui je ne serai pas à Princes Arts", et "cet album ne serait pas non plus possible."