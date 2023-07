Après Aïda Samb, le slameur Meissa Mara victime des fortes pluies de Linguère

En raison des fortes pluies qui se sont abattues sur Linguère et environ, la performance slam et poésie qui était initialement prévue ce samedi 1er juillet n'a pas pu se tenir à cause des dégâts.







Selon l'artiste Meissa Mara qui donne l'information à Seneweb, l'événement pourrait être organisé ce dimanche à 18 h au Pont Sainte Maxence Linguère, si le ciel est clément.





À rappeler que l'événement était tant attendu par les jeunes et la communauté artistique de Linguère qui ont investi beaucoup de moyens pour la tenue de ce grand rendez-vous culturel dans la localité.