artiste chanteur Assane Mboup : " Je ne vais plus dévoiler mes secrets"

Artiste chanteur considéré comme l'une des plus belles voix de la musique sénégalaise, le parolier Assane Mboup, l'auteur du célèbre titre ''trésor'' se dévoile à l'occasion de la 15ème édition du festival international les Blues du fleuve à Podor. Il a offert au public une belle prestation en présence de Baaba Maal. Disparu des radars, le chanteur Assane Mboup confirme qu'il est toujours présent sur la scène avec beaucoup de spectacles qu'il assure d'ici et d'ailleurs.





Interrogé après sa prestation, Assane Mboup tient à préciser qu'il n'a jamais laissé la musique. Toutefois, il a décidé de moins médiatiser ses activités. " Je suis toujours là et je continue à faire de la musique. C'est vrai qu'on ne me voit plus dans les médias. J'ai préféré ne plus dévoiler mes secrets publiquement. Je fais beaucoup de spectacles au Sénégal mais tout en restant discret" a-t-il déclaré à Seneweb. Une option que seul l'artiste peut justifier. Par ailleurs, il promet l'arrivée d'un projet avec son orchestre. Il va sortir un album en 2024.